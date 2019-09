PSG : Neymar-Cristiano Ronaldo, le pari fou de la Juventus

Dans : PSG, Mercato, Serie A.

Le marché des transferts est terminé, et quelques langues se sont déliées, permettant de confirmer que le PSG n’a effectué aucune tergiversation pour le transfert de Neymar.

Seule une vente pour un gros montant d’argent, ou alors un échange avec un joueur ardemment désiré par l’état-major, pouvait permettre au Brésilien de quitter sa « prison dorée ». Le FC Barcelone a tenté ce qu’il pouvait avec des moyens financiers visiblement limitées, à moins que la réelle volonté des Catalans n’ait jamais été de mettre le paquet. Mais l’intérêt de la Juventus a aussi été évoqué, puisque le club turinois disposait d’un joueur qui faisait clairement envie à Thomas Tuchel et Leonardo : Paulo Dybala.

C’est ainsi que la BBC affirme que le club turinois a bien fait une offre à hauteur de 100 ME en plus de la perle argentine, pour former un duo de rêve avec Neymar et Cristiano Ronaldo. Une doublette qui aurait bien évidemment affolé les compteurs et les médias en Italie, et propulsé la Juventus au rang des favoris pour la victoire en Ligue des Champions. Mais il n’en a rien été, et le PSG a refusé cette proposition. Est-ce que, avec une somme d’argent plus importante afin d’atteindre les 220 ME espérés par le Qatar pour laisser partir Neymar, la réponse du club de la capitale aurait été différente ? On ne le saura probablement jamais.