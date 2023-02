PSG : Neymar contre l'OM, c'est fort

Dans : PSG.

Par Adrien Barbet

Éliminé de la Coupe de France par l'OM en huitième de finale, le PSG est dans la tourmente, à une semaine d'affronter le Bayern Munich en Ligue des Champions. Désigné comme l'un des coupables de cette nouvelle désillusion, Neymar a été défendu par un ancien joueur de Paris.

Invaincu au stade Vélodrome depuis 2011, le PSG a chuté après 12 ans de règne dans la cité phocéenne. Les Parisiens ont été dominés et bousculés par une équipe marseillaise qui n'a pas hésité à profiter des lacunes parisiennes. Neymar, auteur de la passe décisive sur le but de Sergio Ramos, a été particulièrement critiqué pour sa prestation. Le joueur brésilien a notamment hérité de la note de 3 par le journal l'Équipe pour l'ensemble de son œuvre face aux Marseillais. Pour Édouard Cissé, le joueur de 31 ans n'a pas été mauvais contre l'OM et n'est pas assez soutenu par ses coéquipiers.

Neymar contre l'OM, c'est fort

« Neymar ? C'est quand même pas mal. La frappe sur le poteau, c'est fort. Il fait des gestes de ouf. C'est un vrai joueur. Lui aussi, parfois, est frustré et peut sortir de son match. Tant qu'il n'y a pas des joueurs autour de lui pour le rassurer, pour lui dire ne t'inquiète pas, on va te redonner les ballons comme il faut. Il faut à côté des tauliers, de la personnalité. Messi, Neymar, ce sont quand même des artistes sur qui tout repose. On attend toujours que ce soit Messi, Neymar ou Mbappé qui réussissent » a confié l'ancien milieu de terrain du PSG dans une analyse sur l'Équipe après la défaite de Paris à Marseille. Celui qui est également passé par l'OM entre 2009 et 2011 estime que les médias sont trop sévères avec Neymar qui doit contenir le poids de toute l'équipe sur son dos. Le Brésilien devra toutefois élever son niveau de jeu pour qualifier les Parisiens contre le Bayern Munich qui ne fera pas de cadeaux aux hommes de Christophe Galtier en C1. Et en Ligue des Champions, les stars du PSG n'auront aucune excuse.