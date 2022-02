PSG : Messi largué par Cristiano Ronaldo, le terrible verdict

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Malgré une saison jugée comme décevante, Cristiano Ronaldo fait largement mieux à Manchester United que Lionel Messi au PSG.

Les deux extraterrestres du football mondial sont sur le déclin. Les chiffres le prouvent et sont implacables pour Cristiano Ronaldo, en difficulté à Manchester United ainsi que pour Lionel Messi, massivement critiqué en France pour ses six premiers mois laborieux au Paris Saint-Germain. La star argentine, qui a récolté un 3/10 polémique dans les colonnes de L’Equipe après la courte victoire du PSG contre le Real Madrid en Ligue des Champions, est d’ailleurs en retard sur les temps de passage de Cristiano Ronaldo à Manchester United. The Sun, qui suit logiquement avec attention les performances de CR7 chez les Red Devils, s’est amusé à comparer les deux anciens monstres de la Liga avec plusieurs statistiques.

Et dans quasiment chaque domaine, Cristiano Ronaldo domine un Lionel Messi qui apparait plus que jamais sur le déclin. Tandis que le Portugais a joué 28 matchs, l’Argentin a évolué à 22 reprises sous les couleurs du PSG depuis le début de la saison, un premier indice sur la forme physique des deux hommes. Au niveau du nombre de buts marqués, les chiffres sont presque ridicules pour ces deux joueurs ayant tutoyé les sommets en Liga avec des saisons à plus de 30 buts. A ce jour, Cristiano Ronaldo a marqué 15 buts toutes compétitions confondues, plus de deux fois plus que Lionel Messi (7 buts).

Cristiano Ronaldo en avance sur Messi

La Pulga a l’avantage en ce qui concerne les passes décisives (8 contre 3 pour Cristiano Ronaldo), mais c’est bien le seul domaine dans lequel Lionel Messi domine l’ancien Madrilène. Et pour cause, Cristiano Ronaldo a besoin de moins de minutes pour marquer, a tenté plus de frappes, a touché plus de ballons que Messi dans la surface adverse et a réussi plus de passes que la Pulga depuis le début de la saison. Des chiffres douloureux pour la star du PSG, en retard sur Cristiano Ronaldo alors même que le Portugais est critiqué en Angleterre. La preuve que le grand Messi est loin, même s’il peut resurgir à tout moment dans cette deuxième partie de saison. Espérons-le en tout cas pour Paris…

Le PSG a en effet besoin de l'apport dans le jeu de Lionel Messi, qui n'a peut-être plus le coup de rein pour finir les actions, mais possède toujours un talent incroyable pour casser les lignes, balle au pied ou avec la passe. Des points qui ne sont pas toujours montrés dans les statistiques, mais qui font de l'Argentin un joueur sur lequel le Paris SG compte pour aller loin en Ligue des Champions, notamment dans les grands matchs.