PSG : Neymar au Real, désaccord de principe

Dans : PSG, Mercato, Liga.

Pas vraiment ami avec le FC Barcelone, le Paris Saint-Germain est pourtant bien obligé de discuter avec le club catalan pour tenter de se sortir de l’impasse Neymar.

Le PSG doit ainsi envisager de libérer son numéro 10, mais aussi de se priver d’une énorme rentrée d’argent, le champion d’Espagne n’ayant clairement pas les moyens de mettre 200 ME sur la table. C’est pourquoi le Qatar rêve depuis toujours de couper l’herbe sous le pied à son ennemi, et de vendre le « Ney » au Real Madrid. Mais là aussi, les discussions sont compliquées. Téléfoot s’est penché sur la question, et selon le magazine de la première chaine, le désaccord entre Zinedine Zidane et Florentino Pérez ralentit forcément le processus. De plus, les discussions ne vont vraiment pas dans le bon sens.

Car d’un côté, le PSG envisagerait bien de laisser filer Neymar contre une somme d’argent et un ou deux joueurs, mais l’identité des éléments concernés varie du tout au tout. A Paris, on rêve de Raphaël Varane ou de Vinicius Junior. A Madrid, on refuse d’envisager ces départs, et on propose plutôt Keylor Navas, Gareth Bale ou James Rodriguez. Autant dire que la solution est loin d’être trouvée, d’autant que le Real Madrid est en position d’attente, rêvant toujours d’une opportunité pour se payer Paul Pogba, que « ZZ » rêve de recruter.