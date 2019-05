PSG : Neymar a craqué, un ancien Ballon d’Or aurait fait pareil

Dans : PSG, Ligue 1.

Coupable d’un mauvais geste sur un spectateur samedi, après la finale de la Coupe de France perdue face à Rennes, Neymar reçoit de nombreuses critiques.

Beaucoup condamnent l’attitude de la star du Paris Saint-Germain, y compris son ami et coéquipier Daniel Alves ainsi que son entraîneur Thomas Tuchel. Ensuite, ce sera probablement au tour de la commission de discipline de la FFF, qui ne devrait pas épargner le Brésilien. En résumé, personne n’ose prendre la défense de Neymar. Personne sauf Luis Figo, persuadé que n’importe quel joueur aurait pu perdre son calme dans cette situation.

« En tant que joueur, je peux comprendre Neymar, a confié l’ancien Ballon d’Or lors d’un événement promotionnel. On ne doit pas encourager ce genre de gestes. Mais, comme je l’ai déjà dit, je comprends qu’après un grand match que vous avez perdu, vous êtes contrarié et vous perdez votre sang froid face à une provocation. C'est une situation qui ne devrait pas se produire, mais je comprends. N'importe qui aurait pu réagir comme ça. Je ne le défends pas mais j'essaye de comprendre un geste qui n'aurait pas dû se produire. Instinctivement, après une provocation, il a peut-être agi sans réfléchir. » Comme quoi, Neymar non plus n’aime pas être provoqué…