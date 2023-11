PSG-Newcastle ‍: Mbappé, l’Angleterre a peur de son triplé

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Le match raté de Kylian Mbappé et du PSG à l'aller contre Newcastle a beaucoup surpris en Angleterre. Son réveil est terriblement craint ce mardi soir au Parc des Princes.

Kylian Mbappé fascine toute l’Angleterre, et ce n’est pas uniquement en vue du mercato. Libre en fin de saison, l’attaquant du PSG se sait courtisé par quelques grosses écuries de Premier League, tant son jeu semble aussi capable de s’adapter au football d’outre-Manche. Ses performances depuis son éclosion, qui s’est notamment faite sur le terrain de Manchester City avec l’AS Monaco en 2017, fascinent littéralement un pays qui a beaucoup de mal à s’intéresser à ce qui se fait en dehors de ses frontières. Mais pour le cas Kylian Mbappé, c’est différent comme l’explique Le Parisien à l’aube du match entre le PSG et Newcastle. Le match aller a été complètement raté par la formation de Luis Enrique, et de voir le kid de Bondy si transparent a beaucoup surpris en Angleterre. Surtout qu’il y a une forme d’admiration et de crainte dès que le joueur parisien est sur le terrain face à une équipe britannique, ou face à la sélection des Three Lions bien évidemment.

L'Angleterre fascinée par Mbappé

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Paris Saint-Germain (@psg)

« Les gens ont été tellement déçus par sa performance, ils étaient meurtris. Ils s’attendaient à un Mbappé virevoltant, et je crois qu’ils ont vu son plus mauvais match avec Paris. C’était catastrophique. Mais maintenant, tout le monde a peur de son réveil », a ainsi expliqué Olivier Bernard, ancien joueur de Newcastle qui a décidé de s’installer définitivement auprès de la Toon Army, et pour qui la crainte de voir Mbappé empiler les buts au Parc des Princes ce mardi soir est bien réelle. « Kylian est vraiment le joueur qui excite la population anglaise, il n’y a pas photo », confirme celui qui est aussi consultant à la BBC dans les colonnes du Parisien. Une preuve que, malgré la réussite d’Erling Haaland à Manchester City, ou les buts empilés par Harry Kane avec le Bayern Munich et la sélection anglaise, le talent de Kylian Mbappé fascine tout un pays. Ses performances lors de chaque Coupe du monde, où il porte son pays au sommet ou presque à chaque fois, rendent en effet jaloux et admiratifs des Anglais qui rêvent de voir leur équipe nationale briller de nouveau au niveau mondial.