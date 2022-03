PSG : Nasser Al-Riolo entre en campagne

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Daniel Riolo s’est proposé pour succéder à Nasser Al-Khelaïfi à la tête du PSG après l’élimination face au Real Madrid. Il présente désormais son programme.

Daniel Riolo était-il sérieux en fin de semaine dernière lorsqu’il a mis au défi le Qatar de le nommer président du Paris Saint-Germain ? Sur le coup, les auditeurs ont pensé à une nouvelle punchline de Daniel Riolo, lequel s’est montré extrêmement critique à l’égard de Nasser Al-Khelaïfi. Mais les jours passent et le consultant de RMC continue de parler de lui comme un candidat à la présidence du PSG pour succéder à l’homme d’affaires qatari. Ces dernières heures, Daniel Riolo en a remis une couche avec une déclaration qui sonne comme une entrée en campagne de la part du polémiste, lequel a de nouveau dézingué Nasser Al-Khelaïfi et la direction du Paris SG dans sa globalité. Tout en proposant, une nouvelle fois, ses services à son club de cœur.

Daniel Riolo égratigne encore Al-Khelaïfi

Elle va être longue la fin de saison du PSG. Qu’elle soit aussi triste qu’est médiocre la gestion du club… le CUP ne doit rien lâcher et les autres Supp doivent être solidaire. L’avenir du club est en jeu ! — Daniel Riolo (@DanielRiolo) March 13, 2022

« Honnêtement, je ne vois pas ce que j’aurais de moins qu’énormément de présidents. Waldemar Kita quand il arrive à Nantes, il a quoi comme connaissances supérieures aux miennes pour diriger un club de foot ? Il faut savoir s’entourer… Je pense qu’en matière de connaissances et de réseaux pour m’entourer de directeur sportif et de gens qui feraient les choix, je pense que j’ai ce qu’il faut sous les mains, il n’y a pas de problème. Réellement, quand je vois comment fonctionne Nasser Al-Khelaïfi, comment il est entouré, ses proches collaborateurs qui ne connaissent pas le foot… La première chose que je ferais c’est de mettre au marketing, à la communication, partout, des gens qui connaissent le PSG et son histoire. Tout en étant des professionnels de leur secteur et il y en a des mecs pour remplir ces rôles-là. Les supporters peuvent être certains que je les servirais et que je ne me servirais pas » a lancé Daniel Riolo, lequel semble plus motivé que jamais à l’idée de lâcher son émission de radio pour le PSG...ou à pousser l'Emir du Qatar à se poser les bonnes questions au sujet du fonctionnement du Paris Saint-Germain sous les ordres de NAK.