PSG ‍: Nasser Al-Khelaïfi lâche 300 millions et se prend un vent

Dans : PSG.

Par Adrien Barbet

En ce début de saison, le Paris Saint-Germain a vécu un moment historique. Pas seulement parce que Marco Verratti, Neymar et Messi ont quitté le club mais car le centre d'entraînement a été délocalisé à Poissy, avec tout de même quelques problèmes.

Plus de 52 ans après, le PSG quitte Saint-Germain-en-Laye pour s'installer à Poissy. Le Camp des Loges qui a été historiquement le repère parisien, accueille cependant toujours la section féminine du club et quelques matchs des autres équipes. Le nouveau centre d'entraînement du club de la capitale est un bijou technologique, qui a toutefois coûté 300 millions d'euros au club francilien. Néanmoins, ce site pose déjà des problèmes à cause de son emplacement venteux. Les conditions météorologiques ne sont pas adéquates et peuvent même perturber l'entraînement de Luis Enrique et de son staff. Le fait que les terrains d'entrainement principaux soient en hauteur n'aide pas, et la prise au vent est jugée parfois trop importante. En plus de cela, selon les informations de L'Équipe, une partie du mobilier n'est même pas dans un bon état, même si ce sont des réglages qui vont se faire avec le temps. Le principale problème reste ce vent qui balaye certains terrains en raison de leur forte exposition, malgré le fait que le sujet avait été souligné par Nasser Al-Khelaïfi lorsqu'il a visité le chantier il y a plusieurs mois.

Le vent détruit le nouveau centre d'entraînement du PSG

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Paris Saint-Germain (@psg)

Un campus à 300 millions d'euros mais pas forcément optimal dans son utilisation, voilà la dernière folie du PSG. Car si des aménagements sont attendus, la direction parisienne ne sera pas en mesure de gérer la captation au vent qui risque de fortement gêner les joueurs parisiens. Le centre d'entraînement de Poissy reste l'un des plus modernes au monde et il est censé favoriser le travail pour les joueurs. Pour le moment, ni Luis Enrique ni aucun joueur ne se sont plaints des conditions de ce centre. Mais avec l'arrivée de l'automne, nul doute que ce problème sera suivi de près pour ne pas gâcher le lancement d'un des joyeux du PSG pour franchir encore un cap en ce qui concerne la qualité de l'institution.