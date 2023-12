PSG ‍: Nantes l'avoue, Mbappé lui fait peur

Dans : PSG.

Par Alexis Rose

Meilleur buteur de la Ligue 1 avec une avance abyssale sur ses poursuivants, Kylian Mbappé fait peur à tous les clubs du championnat de France, même à Nantes, qui vient pourtant d’infliger une première défaite à Nice.

Cette saison, Kylian Mbappé, c’est 18 buts en 18 matchs. Avec ses 15 réalisations en L1, l’attaquant de l’équipe de France a même plus marqué à lui tout seul que des clubs comme Nice, Strasbourg ou Lyon. C’est dire la très grande première partie de saison que le buteur de 24 ans est encore en train de réaliser sous le maillot du club de la capitale française. Décisif à pratiquement tous les matchs, Mbappé veut désormais finir son année 2023 en beauté, et notamment lors du grand rendez-vous face à Dortmund en Ligue des Champions mercredi prochain. Mais avant de se déplacer en Allemagne avec l’objectif de récupérer un ticket pour la phase finale de la C1, Mbappé aura un but ce week-end : marquer contre Nantes pour laisser le PSG en tête de la L1. Une mission qui a de quoi faire peur au FCN, qui malgré sa victoire face à Nice le week-end dernier, va se présenter avec un peu d'angoisse au Parc des Princes. Il faut dire que Jocelyn Gourvennec sait de quoi Mbappé est capable.

« Kylian Mbappé, c'est ce qui se fait de mieux au monde »

« La constante, c'est que ça reste une équipe très forte. Ils ont quelques absents mais ils ont un effectif avec d'énormes qualités, avec un très grand entraîneur Luis Enrique qui a fait ses preuves. C'est costaud. Je m'attends à jouer une équipe très forte. Prenez-les individuellement, c'est très fort. Kylian Mbappé, c'est ce qui se fait de mieux au monde. Il y a des megastars qui sont parties mais les joueurs qui sont là, sont très forts. Ramos, Barcola, Dembélé... Ils ont une grosse base, des habitudes de jeu. Quand on prépare un match en tant qu'adversaire du PSG, on se met dans notre préparation, on pense à nous, à travailler pour maîtriser ce qu'on peut maîtriser : le plan de jeu, les émotions... Comment sera Paris, ça, ce sont eux qui savent, on ne rentre pas dans cette équation », a expliqué, en conférence de presse, le nouvel entraîneur des Canaris, qui espère que son équipe arrivera à laisser Mbappé muet pour envisager une victoire. Un exploit que le FCN a déjà pu réaliser au Parc en 2021 avec un grand… Kolo Muani, désormais passé dans le camp d’en face.