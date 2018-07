Dans : PSG, Mercato, Premier League.

Révélation de cette Coupe du monde, Kylian Mbappé a confirmé aux yeux du monde son immense talent.

Leader offensif de l’équipe de France, le numéro 10 des Bleus a inscrit quatre buts, et effectué quelques actions légendaires qui ont marqué les esprits, à l’image de son incroyable chevauchée face à l’Argentine, ou bien sûr de son but qui a fait tant de bien aux Tricolores face à la Croatie. Partout dans le monde, son incroyable potentiel mais aussi son talent et sa maturité, sont loués. En Angleterre, un des consultants les plus reconnus a totalement craqué pour lui, demandant même à Manchester United, son ancien club, de tout faire pour se l’offrir.

« Il a déjà une superbe connexion avec Pogba. Il a une telle maturité pour son âge. J’espère que mon ancien club va le recruter. J’espère qu’ils ont un chèque en blanc et qu’ils se disent :’Peu importe ce que ça coûte, on va te recruter’ », a confié Rio Ferdinand, qui n’a jamais caché son admiration pour Kylian Mbappé, qu’il suit de près depuis ses matchs de Ligue des Champions avec Monaco. Et pour l’ancien défenseur anglais, n’importe quel effort financier vaudra le coup pour le club qui se payera Kylian Mbappé. Pour le moment, la question ne se pose pas vu que l’attaquant parisien a expliqué de manière limpide qu’il ne bougerait pas du PSG.