PSG : Mourinho décisif pour amener Pogba à Paris ?

Dans : PSG.

Plus vraiment en odeur de sainteté du côté du Paris Saint-Germain, Mauro Icardi pourrait bien retourner en Serie A lors de ce mercato estival. Une belle vente pourrait décanter l'arrivée majeure de Paul Pogba.

Suite à une première saison plutôt réussie sous le maillot du club de la capitale française, l'international argentin sort d’un exercice compliqué. Complètement hors de forme pendant la première partie de saison et blessé pendant de nombreuses semaines, que ce soit au genou, aux adducteurs et à la cuisse, l’ancien capitaine de l’Inter Milan n’a disputé que 28 matchs, pour 13 buts au total. Un bilan bien trop maigre pour celui que le PSG a recruté contre un chèque de 50 millions d’euros il y a un an… Par conséquent, et sachant que Kylian Mbappé se prépare à garder son poste à la pointe de l’attaque de Mauricio Pochettino, si le champion du monde français reste pendant ce mercato, Icardi pourrait faire ses valises. En manque d’Italie, vu que ses proches, et notamment sa femme Wanda Nara, ne se sont pas vraiment installés à Paris, le joueur de 28 ans veut retourner dans son championnat de coeur. Brillant à la Sampdoria (2011-2013) puis à l’Inter (2013-2019), Icardi pourrait évoluer dans un autre club italien. Puisque l’AS Roma s’intéresse à lui depuis plusieurs semaines.

Vendre Dzeko, avant d'acheter Icardi ?

En quête d’un nouvel avant-centre de renom en vue de la saison à venir, José Mourinho rêve forcément d’Icardi. Histoire de compenser le potentiel départ d’Edin Dzeko, et afin de renforcer son équipe après les venues de Rui Patricio et Matias Vina, le coach portugais va pousser ses dirigeants à faire une offre de transfert pour l’Argentin, selon La Gazzetta dello Sport. Mais la Roma ne passera à l’action qu’en cas de vente de Dzeko, qui touche un salaire de 7,5 millions d'euros par an, jugé un peu trop élevé pour un élément de 35 ans. Un potentiel deal qui devrait plaire aux dirigeants du PSG, qui tentent de vendre plusieurs joueurs pour financer leur mercato XXL, et notamment la possible venue de Paul Pogba. Et Icardi fait partie des éléments les plus susceptibles de bouger avant la fin de l’été, malgré une préparation plutôt correcte avec deux buts au compteur.