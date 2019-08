PSG : Meunier bradé au mercato, le scénario prend forme

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1.

Ce n’est un secret pour personne à Paris : Thomas Tuchel n’est pas un fan inconditionnel de Thomas Meunier.

Loin de là même puisque la saison dernière, le coach allemand lui a systématiquement préféré Thilo Kehrer ou Dani Alves. Face à Nîmes dimanche soir lors de la première journée, c’est de nouveau l’ancien défenseur de Schalke 04 qui était préféré à Thomas Meunier, lequel pourrait bien faire ses valises dans les derniers jours du mercato. L’hypothèse prend en tout cas de l’ampleur, à en croire la presse italienne.

Et pour cause, Tutto Mercato Web affirme que l’Inter Milan est très intéressé par le profil de Thomas Meunier. Il faut dire que les caractéristiques du Belge correspondent totalement à ce que recherche Antonio Conte, lequel évolue dans un système à cinq défenseurs et demande donc à ses latéraux d’être très offensifs. Lié au PSG jusqu’en juin 2020, Thomas Meunier n’a toujours pas prolongé et sera donc poussé vers la sortie par Leonardo si cette offre venait à se confirmer. Reste maintenant à voir quel prix Leonardo et Nasser Al-Khelaïfi ont fixé pour l’ancien défenseur du FC Bruges…