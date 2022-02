PSG : Messi va rouler sur le Real Madrid, c'est écrit

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Décevant depuis le début de la saison, Lionel Messi a peut-être livré son meilleur match au PSG dimanche soir à Lille.

Le grand Lionel Messi est-il enfin arrivé au Paris Saint-Germain ? En grande difficulté depuis le début de la saison, l’international argentin a inscrit dimanche soir à Lille son deuxième but en Ligue 1. Au-delà de ce joli piqué sur Grbic, Messi a donné l’impression de monter en puissance. La preuve, il a touché 90 ballons dans le match et a énormément combiné avec Verratti, Di Maria ou encore Kylian Mbappé. Toutes les planètes semblent alignées pour que le sextuple Ballon d’Or réalise un gros match face au Real Madrid en 8e de finale aller de la Ligue des Champions dans une semaine selon Dominique Sévérac, confiant à ce sujet comme il l’a expliqué sur l’antenne de La Chaîne L’Equipe.

Dominique Sévérac est confiant pour Messi

« Je n’ai pas de doutes sur le fait qu’en Ligue des Champions, Messi aura ce petit truc en plus. Cette compétition le réveille, il sort de six premiers mois décevants au PSG sauf en Ligue des Champions. Il s’est passé quelque chose, il a des statistiques en coupe d’Europe ce qui est important pour un attaquant. Je n’ai pas de doute là-dessus même s’il n’a pas levé tous les doutes car depuis six mois, on ne retrouve pas Messi et ce n’est pas un match contre un adversaire dont le gardien avait oublié ses gants et sa tête qui peut nous redonner pleinement l’assurance que Messi est de retour. Mais il a retrouvé contre Lille le plaisir de jouer qu’il n’avait pas face à Nice » a lancé le journaliste du Parisien, convaincu que Lionel Messi, en progrès en Ligue 1, peut encore davantage se transcender en Ligue des Champions, une compétition dans laquelle il s’est habitué à briller depuis plusieurs années.