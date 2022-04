PSG : Messi-Mbappé, du respect mais zéro amitié

Dans : PSG.

Par Mehdi Lunay

La première saison de Lionel Messi au PSG et loin de Barcelone n'est pas une totale réussite. Sportivement décevant, l'Argentin ne transmet pas toujours une grande joie sur le terrain. L'explication est liée à sa personnalité, sa relation avec Kylian Mbappé en est le symbole.

Le PSG devait marcher sur l'Europe, c'était en tout cas le rêve des supporters parisiens quand il ont vu débarquer l'été dernier Lionel Messi. Le septuple ballon d'or est pour certains le meilleur joueur de l'histoire et détient des statistiques affolantes en terme de buts sur les douze dernières années. Même dans un FC Barcelone en crise et à 34 ans, la Pulga marchait sur l'eau la saison dernière. Toutefois, il faut se rendre à l'évidence, les premiers mois de l'Argentin à Paris sont décevants. Il n'a pas amené de Barcelone sa capacité à marquer sans cesse tout comme son explosivité et sa grinta qui en ont fait une terreur pour toute l'Europe du football.

Messi a peu d'amis, Mbappé n'en fait pas partie

Au-delà de ses performances, c'est son langage corporel qui effraie les observateurs. Lionel Messi semble renfermé, presque malheureux d'être au PSG. Le journaliste Florent Torchut connaît bien le joueur pour l'avoir suivi à Barcelone pour l'Equipe. Auteur d'une biographie sur la Pulga, il a cerné la personnalité de l'Argentin. Il n'est pas étonné de le voir ainsi car Messi est plutôt introverti. Il n'est pas facilement approchable par les autres joueurs, cela se voit avec le faible nombre d'amis qu'il possède et qui sont bien souvent argentins ou sud-américains comme Luis Suarez.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Leo Messi (@leomessi)

Sa relation avec Kylian Mbappé est par exemple cordiale sans être profonde comme le développe Florent Torchut, interrogé par le Figaro. « Il s’entend très bien avec Mbappé. Mbappé sait ce que Messi représente. D'ailleurs, il était tout de suite allé le voir sur le terrain après l'élimination de l'Argentine par la France lors de la Coupe du monde 2018. Il y a un énorme respect entre les deux. Ces dernières années, Messi citait toujours Mbappé comme un joueur pouvant le remplacer lui et Cristiano Ronaldo. Et puis, Mbappé parle très bien espagnol, ce qui facilite l'échange mais cela reste deux joueurs qui ne sont pas issus de la même génération. Mbappé n'est pas forcément invité avec les Argentins pour un asado (un barbecue) », indique t-il. Une timide amitié donc mais tant que la relation technique est présente sur le terrain, les supporters du PSG n'y verront aucun inconvénient. Même si depuis le début de la saison, elle n'est pas aussi flagrante que rêvée au moment où Lionel Messi a rejoint le Paris Saint-Germain au mois d'août. Toutefois, il est à souligner que les deux joueurs ne sont jamais fait autant de passes qu'en janvier et février 2022, les deux mois où Neymar a manqué les matchs du club parisien sur blessure...