PSG : Messi derrière Cristiano Ronaldo, Lewandowski s’explique

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Dans un entretien accordé à un média polonais, Robert Lewandowski a commenté les débuts compliqués de Lionel Messi au Paris Saint-Germain. Pour l’attaquant du Bayern Munich, il est clair que l’Argentin ne peut plus suivre le rythme de Cristiano Ronaldo.

Sans surprise, la première partie de saison du Paris Saint-Germain n’a échappé à personne. Tous les regards sont tournés vers le club francilien depuis l’arrivée de ses nouvelles stars l’été dernier. Résultat, les débuts compliqués de Lionel Messi (34 ans) ne passent pas inaperçus en Europe. L’attaquant du Bayern Munich Robert Lewandowski (33 ans) a effectivement un œil sur l’Argentin qu’il sent incapable de garder le même rendement qu’au FC Barcelone. Contrairement à Cristiano Ronaldo (37 ans) qui reste efficace à Manchester United.

« Cristiano a trois ans et demi de plus que moi et il marque encore beaucoup de buts, s’est étonné le Bavarois interrogé par le média polonais Pilka Nozna. Mais il a changé le club, il a changé la stratégie et son équipe ne gagne pas toujours. Quand son équipe aura retrouvé son équilibre, il pourra recommencer à marquer. Il avait de grandes statistiques, des chiffres impossibles. Aujourd'hui ils sont justes très bons. Il ne marquera probablement plus 60 buts par an, mais avec 30 ou 40 buts il fera toujours la différence. »

Messi vit mal le changement

« Pour Messi, changer de club a certainement été une expérience beaucoup plus bouleversante, a comparé Robert Lewandowski. Il n'a jamais joué dans un autre pays que l'Espagne, il n'a jamais parlé une autre langue. Il s’est heurté à la barrière de la langue. Cristiano a déjà changé plusieurs fois de club et de championnat. L'âge auquel vous changez d'équipe n'est pas important, ce sont les circonstances qui sont décisives. (…) Il sera plus difficile pour Messi à l'âge de Cristiano Ronaldo de rester à son niveau de buts marqués. » Avec un seul but inscrit en Ligue 1, le Parisien ne pourra pas le contredire.