PSG ‍: Mbappé voulait un pivot, il va être servi

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

En froid avec Francfort pour faire venir Randal Kolo-Muani, le PSG a déclenché une nouvelle piste qui mène à Romelu Lukaku, que Chelsea pourra céder en prêt à la fin du mercato. De quoi révolutionner l'attaque parisienne.

Le PSG demeure très confiant quant à sa capacité à faire signer Randal Kolo-Muani, un joueur qui veut désormais signer à Paris, et qui est demandé par Kylian Mbappé en personne. Néanmoins, les discussions sont âpres avec Francfort, qui tient à récolter 100 millions d’euros pour un joueur arrivé libre un an plus tôt en provenance du FC Nantes. Un méga-jackpot pour le club allemand, mais qui entend bien avoir à un dédommagement à la hauteur de la perte de son meilleur buteur, déjà en grande forme en ce début de saison. Luis Campos n’est pas certain d’avoir 100 millions d’euros à mettre, même si le champion de France est persuadé de trouver un accord dans la semaine de négociations qui lui reste.

Chelsea veut se défaire de Lukaku

Persuadé, mais pas au point de tout miser sur un seul joueur. Ainsi, selon l’informateur Gianluca Di Marzio, le profil de Romelu Lukaku est désormais étudié par trois clubs, dont le PSG. Jusqu’à présent, Chelsea n’a jamais été ouvert à un nouveau prêt pour un joueur qui ne fait pas partie des plans de Mauricio Pochettino, au moins les choses sont claires à ce niveau. Mais les Blues ont déjà prêté le joueur belge l’an passée, et ils veulent désormais le vendre. Mais faute d’offre, la perspective d’un nouveau prêt est à l’étude dans cette dernière ligne droite du mercato.

L’AS Roma, qui est en passe de recruter Sardar Azmoun, est intéressée par l’ancien prodige d’Anderlecht et discute avec Chelsea. Mais selon le média italien, le FC Barcelone et le PSG sont désormais entrés dans la danse. La Juventus et l’Arabie Saoudite avaient tenté leur chance au début de l’été, sans véritablement avancer dans ce dossier. Donc, le club catalan cherche un profil capable de soulager Robert Lewandowski, qui prend aussi de l’âge. Et pour Paris, ce serait donc un plan B en cas d’échec des discussions pour s’offrir Randal Kolo-Muani.

Le PSG comblerait aussi Mbappé

Si Kylian Mbappé avait émis la saison passée son rêve d’avoir un vrai pivot en attaque pour encore mieux s’exprimer, comme c’est le cas avec Olivier Giroud en équipe de France, il serait alors servi avec une telle arrivée qui révolutionnerait totalement l’attaque parisienne. Une signature qui se ferait sous la forme d’un prêt et qui permettrait aussi au PSG de faire une très belle économie financière, d’autant que Romelu Lukaku a déjà prouvé que, quand il est en forme, il peut très bien porter son équipe sur ses épaules, y compris en Ligue des Champions. Un argument qui peut aussi peser dans les discussions avec Francfort, où le PSG compte rappeler qu’il n’a pas qu’une seule option pour renforcer son attaque.