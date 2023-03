PSG : Mbappé va rester, Galtier connaît sa décision

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Après la défaite contre le Bayern Munich (2-0) mercredi en Ligue des Champions, Kylian Mbappé a laissé planer le doute quant à son avenir. L’attaquant du Paris Saint-Germain envisage-t-il un départ cet été ? D’après son entraîneur Christophe Galtier, ce n’est pas d’actualité.

Le nouvel échec européen n’a rien changé au projet. L’été prochain, le Paris Saint-Germain veut continuer à bâtir autour de Kylian Mbappé. Encore faudrait-il que l’attaquant parisien soit totalement impliqué. Après la défaite contre le Bayern Munich (2-0) mercredi, le Français a certifié que l’élimination dès les huitièmes de finale de la Ligue des Champions n’aurait aucune conséquence sur son avenir.

Galtier n'est pas inquiet

« Non, non, je suis calme, répondait le Parisien sous contrat jusqu’en 2024, avec une année supplémentaire en option. La seule chose qui compte pour moi cette saison, c'est de gagner le championnat. Et après, on verra... » A travers cette réponse, Kylian Mbappé n'excluait rien. Sa déclaration n’a sûrement pas échappé à Christophe Galtier. Mais l’entraîneur du Paris Saint-Germain constate que son attaquant n’a pas du tout la tête ailleurs.

« Je n’ai pas à chercher à convaincre Kylian de quoi que ce soit, a réagi le technicien ce vendredi en conférence de presse. Comme chacun des joueurs de l’effectif, il était déçu mercredi soir. Mais Kylian est un joueur du PSG, il le montre et le dit régulièrement, il a une grande détermination à amener le club vers les succès. » A en croire le coach parisien, l’international tricolore ne pense pas à un départ.

Il est vrai que Kylian Mbappé avait assuré que le match en Bavière n’influencerait pas sa décision. « Je ne pense pas. Je pense que si je liais mon avenir à la Ligue des Champions, et je ne manque pas de respect au club, je serais parti très loin ! Non. Je suis ici, je suis très heureux, et pour l'instant je ne pense à rien d'autre que faire les beaux jours du Paris Saint-Germain », avait annoncé le meilleur buteur de l’histoire du club, probablement attentif à la construction de l’effectif pour la saison prochaine.