PSG ‍: Mbappé trop arrogant, le Ballon d’Or s’éloigne encore

Par Eric Bethsy

Après le match nul arraché contre Newcastle (1-1) mardi en Ligue des Champions, Kylian Mbappé a critiqué le jeu défensif des Magpies. Une réaction jugée incompatible avec les ambitions de l’attaquant parisien.

Souvent complimenté pour sa communication, Kylian Mbappé a laissé parler sa frustration mardi soir. L’attaquant du Paris Saint-Germain ne pouvait pas se contenter du match nul arraché face à Newcastle. Déçu, le Français n’a pas été tendre avec les Magpies, trop défensifs à son goût. « C'est frustrant car on domine cette équipe de bout en bout, regrettait le Parisien au micro de Canal+. Ils n'ont rien, on savait que c'était leur jeu de ne rien avoir. » Sans vouloir accabler Kylian Mbappé, Christophe Dugarry n’a pas apprécié sa sortie. Le consultant de RMC parle d’un manque d’élégance.

« Je n’ai pas envie de lui tomber dessus car je comprends la frustration d’un après-match, a d’abord commenté l’ancien attaquant. Après, ce sont des petites phrases qui, à mon avis, n’ont pas lieu d’être. Quand tu prends cinq buts en deux matchs contre une modeste équipe de Newcastle et que tu sauves un match nul avec pénalty généreusement accordé par l’arbitre, un peu d’élégance. » Au-delà de Kylian Mbappé, Christophe Dugarry se souvient que les joueurs du Paris Saint-Germain ont souvent manqué de fair-play.

« Il y a quelque chose que je n’aime pas au PSG et c’est quelque chose d’assez récurrent depuis l’arrivée de QSI : chaque fois que les choses ne se sont pas bien passées, j’ai vu des attitudes de joueurs qui m’ont dérangé, a-t-il dénoncé. Je ne parle pas de Kylian Mbappé, je parle de Kimpembe, Marquinhos, Neymar… Chaque fois que les choses ne se passaient pas bien, les joueurs du PSG pourrissaient le match à travers des attitudes ou des déclarations. »

Messi ne l'aurait pas fait

« Ce n’est pas facile car il y a eu tellement de déception et de tristesse. Mais je trouve que le PSG a manqué d’élégance, a constaté le champion du monde 1998. Il y a eu beaucoup d’éliminations du PSG à cause de coups de sifflet en leur défaveur, mais je trouve que Mbappé, en tant que leader, il faut qu’il soit au-dessus de ça. Parler de Newcastle en ces termes-là alors que tu n’as pas réussi à gagner sur deux matchs face à eux… Je trouve que sortir de ce match avec une autre phrase en parlant de ton équipe, c’est toujours mieux. »

« Ce n’est pas grave, je comprends sa frustration, sa colère, sa déception. Quand on veut être comme ça un futur Ballon d’Or, l’attitude compte, a prévenu Christophe Dugarry. Un garçon comme Messi ou les plus grands font rarement ce genre de déclaration. Ça manque un peu d’humilité, c’est à côté de la plaque. Ça correspond aussi à son énervement sur le terrain. Je trouve qu’il lève très souvent les bras et ça joue sur ses performances. Même s’il arrive parfois à sauver ses matchs avec des buts, je trouve qu’il rate beaucoup trop de choses pour un joueur de son talent. » En effet, Bradley Barcola n'était pas le seul Parisien en manque d'efficacité mardi.