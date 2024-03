PSG ‍: Mbappé titulaire ou remplaçant, ça dépendra de la météo

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Luis Enrique était d'humeur badine à la veille du match PSG-Reims. Et forcément, sa réponse concernant Kylian Mbappé était attendue avec là encore une grosse surprise.

L'entraîneur du Paris Saint-Germain a compris qu'il s'était mis les supporters des champions de France dans la poche, et qu'il n'avait pas besoin d'en faire autant avec les journalistes. En Espagne, Luis Enrique avait la réputation d'avoir les médias dans le nez, alors peu importe ce que l'on pense de lui, le technicien de 53 ans fera ce que bon lui semble. Ce samedi, alors que le PSG recevra dimanche midi au Parc des Princes le Stade de Reims, le coach parisien savait qu'il allait devoir répondre pour une énième fois à une question sur la titularisation ou non de Kylian Mbappé au moment du coup d'envoi. Alors, histoire de ne pas répondre précisément à l'interrogation de notre confrère, Luis Enrique s'est permis un petit délire.

Mbappé et la météo, tout est lié

🎙️ Le coach Luis Enrique était en conférence de presse ce samedi à la veille de la réception du Stade de Reims. Extraits. ⤵️#PSGSDR I #Ligue1 — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) March 9, 2024

Répondant à un journaliste espagnol sur ce qu'il comptait faire avec Kylian Mbappé, rappelé sur la touche à la pause lors du déplacement à Monaco, mais titulaire contre la Real Sociedad, Luis Enrique a dérivé sur des préoccupations climatiques. « Si Kylian sera le banc dimanche ? Et bien, on verra en fonction de la météo et s’il fait chaud ou pas ! », a tout simplement répondu le technicien espagnol du Paris Saint-Germain, laissant son interlocuteur sans voix. Forcément, ce n'est pas ce genre de réponse qui va contribuer à calmer la relation déjà chaotique entre plusieurs journalistes et Luis Enrique, mais cela confirme si besoin était que ce dernier fera toujours ce qui lui plait.

Concernant le match contre Reims, même si le PSG respire mieux depuis sa qualification pour les quarts de finale de la Ligue des champions, et avec ou sans Kylian Mbappé, l'entraîneur parisien attend le plus grand sérieux de son équipe. « Nous sommes heureux de notre qualification, mais nous pensons au présent, il faut se concentrer sur ce match qui nous attend contre Reims en championnat. Je me souviens du match aller, c'était aussi après un match de Champions League. Nous avions gagné dans une rencontre peu évidente. Il faudra être à notre meilleur niveau une nouvelle fois, et on s'attend à un match difficile, aussi parce que nous avons donné beaucoup d'énergie mardi », a reconnu Luis Enrique.