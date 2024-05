PSG ‍: Mbappé giflé avant la finale

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

La saison 2023-2024 de football s'achève en France avec la finale de la Coupe entre le PSG et l'OL. Pour Kylian Mbappé, ce sera la fin d'une longue aventure en Ligue 1, et elle se termine moyennement.

Sauf énorme surprise, toujours possible avec Luis Enrique, Kylian Mbappé sera aligné contre l’Olympique Lyonnais en finale de la Coupe de France pour ce qui sera son dernier match sous le maillot du Paris Saint-Germain. Avant cet ultime rendez-vous de la saison, le futur joueur du Real Madrid espère probablement quitter la scène française avec un titre de plus, afin de faire oublier une saison qui n’a pas totalement été à la hauteur des attentes. Mais le comportement du Kid de Bondy ces derniers mois a agacé pas mal de monde, notamment ces dernières semaines, sa sortie à Cannes étant la goutte d’eau qui a fait déborder le vase. A l’heure où le PSG doit préparer le futur, l’attitude de Kylian Mbappé est vivement critiquée par des supporters, mais également par de nombreux observateurs. C’est spécialement le cas de Walid Acherchour, qui ne digère pas cette fin de saison du numéro 7 parisien.

Mbappé piégé par ses propres déclarations

Au micro de RMC, l’éditorialiste estime qu’on ne peut pas tout pardonner à Kylian Mbappé, aussi doué soit-il et il l’a clairement dit avant la finale contre l’OL. « Le problème avec Mbappé, c’est que comme il y a eu ses déclarations sur « bien dormir, bien manger », que tout le monde a dit qu’il était irréprochable, c’est marrant de voir que finalement, il est comme tout le monde. A un moment donné, quand il faut relâcher, bah oui, c'est un joueur de football. Ce n’est pas Cristiano Ronaldo. Sa communication finit par remonter aussi. En 2021 quand il dit qu’il ne partira jamais libre du PSG, tout ça, ça remonte (…) Cette saison, durant la première partie, il a tout joué, et elle n’a pas été bonne, durant la phase de poule, il n’a pas été bon. A Newcastle, il n’est pas bon, contre Milan, il n’est pas bon et à l’époque, on disait qu’il payait son manque de préparation. On lui trouve toujours des excuses, quand il joue trop, quand il joue moins. Même avec l’équipe de France en amical contre l’Allemagne et le Chili, il n’avait été bon du tout et quoi qu’il arrive, on sort la boîte à excuses sur Mbappé. Il a dit : « le football il a changé » et bien le football, il a changé pour lui cette année », a lancé un Walid Acherchour pas content de ce qu’il a vu du champion du monde 2018 cette saison au Paris Saint-Germain. Et pas mal de supporters du PSG lui donnent raison.

Suite à cette sortie spectaculaire, le consultant a reçu pas mal de messages allant dans son sens sur les réseaux sociaux, confirmant au passage que le cas Kylian Mbappé est désormais clivant en France. « J’ai l’impression qu'aucun commentateur sportif n’ose dire la vérité sur Mbappé ! Soyons sérieux depuis septembre 2023 il n’a jamais était dans le projet de l’équipe et c’est de pire en pire. D’ailleurs on devrait arrêter de parler de lui », « Ses performances décevantes datent depuis 2021 en Ldc , Luis Enrique n était pas encore en poste.... Arrêtez d'ouvrir la bouche devant Mbappe il a régressé », « Avec Mbappé, c'est toujours la faute aux autres…joueurs…Nasser et coach… je vais fini par croire que Kilian est un Gourou pour certains… », constatent plusieurs supporters parisiens, même s'il faut aussi reconnaître que le numéro 7 du PSG a de très ardents supporters qui estiment que son départ officiel du club de la capitale a généré beaucoup de haine inutile.