PSG ‍: Mbappé furieux ou pas, Luis Enrique ne regrette rien

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Trois jours après la qualification du PSG pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions, Luis Enrique est revenu sur la gestion de la fin du match. Et il ne regrette rien, même s'il comprend l'attitude de Kylian Mbappé.

Pas besoin d'avoir fait de hautes études pour constater que la star tricolore du Paris Saint-Germain était mécontent de la manière dont ses coéquipiers ont géré les ultimes minutes du match face à Dortmund. Suivant les ordres de Luis Enrique, relayés par Achraf Hakimi, le PSG a assuré le nul (1-1) afin de ne pas encaisser un deuxième but qui aurait éliminé les champions de France de la Ligue des champions. De son côté, Kylian Mbappé voulait la victoire et la première place du groupe, même si pour cela, il fallait prendre des risques, le numéro 7 du Paris Saint-Germain ne pouvant se contenter de ce petit point pris sur la pelouse du Signal Iduna Park. Avec 72 heures de recul, l'entraîneur espagnol assume totalement son choix tactique et ne veut surtout pas polémiquer avec son attaquant vedette

Luis Enrique préfère la deuxième place que l'élimination

A la veille du déplacement à Lille, Luis Enrique a forcément répondu à une question sur cette gestion prudente, qui lui a été reprochée, et sur l'attitude de Kylian Mbappé, clairement mécontent de la décision de son coach. « Je comprends que Kylian Mbappé soit agacé. Mais c'est moi qui donne les ordres à l'équipe et cela a été l'une des meilleures décisions de ma carrière (sic) (...) Evidemment, il fallait essayer de marquer évidemment, d'ailleurs, si vous regardez, à partir de la 88e minute, on va dans la surface de Dortmund deux ou trois fois. Mais c'était bien sûr une grande décision. Ce n'était pas seulement ma décision, c'est aussi celle de mon staff, même si c'est moi qui ai le dernier mot. Je comprends totalement les joueurs, car ils sont exposés aux émotions. Eux, ils jouent. Dès le début du match, notre objectif était de gagner le match. Pendant une grande partie de la rencontre, Milan et Newcastle faisaient match nul, ce qui nous qualifiait. Donc il n'y avait aucune demande de calmer le jeu. Il fallait marquer, gagner. Mais à la 88e avec deux buts d'écart, ça aurait été très ridicule de prendre un but à ce moment-là juste parce qu'on a pris des risques. Très ridicule. C'était donc une très bonne décision, prise dans un moment de tension maximale », a fait remarquer Luis Enrique, qui n'a donc aucun regret concernant son choix. Et cela même si lundi, lors du tirage au sort des huitièmes de finale de la Ligue des champions, le Paris Saint-Germain risque de tomber sur du très lourd. Mais il est vrai qu'une élimination en ce mois de décembre 2023 aurait été une vraie catastrophe.