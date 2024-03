PSG ‍: Mbappé et son petit jeu, Walid Acherchour n'en peut plus

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Kylian Mbappé partira bien du PSG en fin de saison mais se fait désirer quant à l'annonce de son départ. Une attitude qui commence à en lasser plus d'un.

Ce vendredi en conférence de presse, Kylian Mbappé a fait le show. Le capitaine de l'équipe de France a été logiquement cuisiné sur son avenir. Mais il n'a rien voulu lâcher. Selon lui, il n'a encore rien à dire et les journalistes vont devoir se montrer patient. Pourtant, ce n'est plus un secret : Mbappé filera bien au Real Madrid la saison prochaine. Pour certains observateurs, la star du PSG mériterait de faire preuve d'un peu plus de cohérence, alors que toute la situation autour de son avenir, bien que réglée, continue de tendre pas mal de personnes. Ce n'est pas Walid Acherchour qui dira le contraire.

Mbappé, ce suspense commence à l'agacer

Sur l'antenne d'RMC, le consultant n'a pas fait dans la langue de bois concernant l'attitude de Kylian Mbappé avec son avenir. « S'il a vraiment indiqué son départ à ses coéquipiers et son président, c'est ce qui m'importe. Est-ce que Mbappé doit clarifier sa situation ? Je n'en sais rien. Plus ça avance, plus ça me saoule. J'ai l'impression qu'il joue avec nous. Sa conférence, de presse, il aime ça. Il aime que ça continue à en parler. Il le décidera quand il le voudra. Il nous prend même pour des bêtes », a notamment indiqué Walid Acherchour, qui aimerait plus d'honnêteté de la part de Kylian Mbappé. En attendant d'en savoir plus concernant l'officialisation de son départ, le joueur tricolore aura encore le temps de marquer les esprits et faire taire les critiques à son sujet. Cela commencera par la rencontre face à l'Allemagne ce samedi soir au Groupama Stadium de Lyon. A noter que selon Jérôme Rothen, Mbappé annoncera son départ officiel du PSG quand l'équipe sera éliminée de la Ligue des champions ou que le club de la capitale n'aura plus de chance de pouvoir affronter le Real Madrid.