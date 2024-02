PSG ‍: Mbappé et Luis Enrique, le secret du divorce dévoilé

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Luis Enrique ne fera aucun cadeau à Kylian Mbappé d'ici son départ du Paris Saint-Germain. L'entraîneur espagnol a une bonne raison d'en vouloir à son attaquant vedette.

La semaine passée, Kylian Mbappé avait débuté sur le banc à Nantes, et la tête de la star du PSG en disait long pour comprendre qu'il n'était pas d'accord avec le choix de Luis Enrique. Mais, dimanche, lorsque le technicien espagnol a rappelé son numéro 7 sur le banc en seconde période, la stupéfaction a été totale, personne n'ayant vu venir cette décision de Luis Enrique. Il est vrai que depuis quelques années, Mbappé semblait avoir pris le pouvoir au sein du club de la capitale, décidant de qui les dirigeants devaient recruter au mercato, et comment serait composé le onze de départ. Mais ce n'est plus le cas, et les raisons de cette brutale rupture entre Luis Enrique et Kylian Mbappé ont été dévoilées par un journaliste de L'Equipe.

Luis Enrique et Mbappé, une réunion qui a tout précipité

Ce journaliste, c'est Loïc Tanzi, lequel révèle que l'entraîneur du Paris Saint-Germain n'a pas du tout apprécié le timing de l'annonce par Kylian Mbappé de son départ en fin de saison. « Les deux hommes ont pris le temps d'échanger lorsque l'attaquant a annoncé sa décision, la semaine dernière. Rien n'a fuité de cette discussion. Mais Luis Enrique n'est pas un adepte des réunions individuelles. Il fallait donc attendre les compositions de l'ancien sélectionneur de la Roja pour tirer des conclusions (...) C’est désormais assez clair qu'il n'a pas apprécié cette annonce en plein milieu des défis parisiens les plus importants de la saison », révèle notre confrère du quotidien sportif. En attendant, même si Luis Enrique est capable de tout, comme on l'a vu dimanche, on voit mal le coach du PSG mettre son meilleur buteur au placard contre la Real Sociedad. Déjà, certains consultants défient l'Espagnol d'avoir la même intransigeance avec Mbappé en Ligue des champions.

C’est beau un coach qui la main sur son effectif.

Le clan Mbappé va sûrement utiliser des relais dans la presse pour attaquer le coach.

Aux supporters de le soutenir coûte que coûte.

pic.twitter.com/OotTN3I1DE — AzOu (@oAzzoo) February 25, 2024

Au micro de RMC, Eric di Meco s'en prend à Luis Enrique, l'ancien joueur de l'OM étant convaincu que le coach parisien roule des mécaniques uniquement quand ça l'arrange. « J'attends que le grand Luis Enrique fasse sortir Kylian Mbappé à la mi-temps contre la Real Sociedad. C'est bidon (...) Pourquoi il ne l'a pas fait avant ? Parce que sinon ils ne seraient plus qualifiés en Ligue des champions ! Non, on ne gère pas un joueur comme Mbappé comme les autres joueurs. Papin n'était pas géré comme moi je l'étais à l'OM et je trouvais cela normal (...) Mbappé ne sera pas non plus traité comme les autres joueurs dans son futur club », a fait remarquer le consultant, qui pense que l'entraîneur du PSG se plante en voulant faire preuve d'autoritarisme sur le dos du joueur français.