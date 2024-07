PSG ‍: Mbappé est parti, les maillots s'arrachent

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Cette semaine, le Paris Saint-Germain a dévoilé son maillot extérieur pour la saison prochaine. L’occasion pour le directeur de la marque Fabien Allègre de mettre les choses au clair sur la collaboration avec Jordan et les conséquences du départ de Kylian Mbappé.

La fin du partenariat entre le Paris Saint-Germain et Jordan ? Contrairement à ce qu’indiquaient certaines rumeurs il y a quelques mois, leur collaboration n’est pas terminée. « Non, nous continuons, a démenti le directeur de la marque PSG Fabien Allègre, interrogé par Sportune. Jordan est une très belle étape de notre parcours. » Totalement satisfait, le club de la capitale a même décidé de développer leur lien. Depuis deux ans, le logo du Jumpman apparaît sur deux maillots parisiens par saison, au lieu d’un précédemment. Les troisième et quatrième tuniques seront donc concernées pour le prochain exercice.

👕🟥🟦



Inspiré par la silhouette emblématique de @LaTourEiffel.



Un hommage à une tunique iconique du Club portée par les Parisiens lors des saisons 1990-1991 et 1991-1992.



Notre nouveau maillot extérieur pour la saison 2024/2025. ✔️



✨ #𝐼𝐶𝐼𝐶𝐸𝑆𝑇𝑃𝐴𝑅𝐼𝑆 pic.twitter.com/qJ9wojk5Y3 — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) July 2, 2024

Cette association avec Jordan contribue ainsi à l’évolution positive du merchandising au Paris Saint-Germain. « Nous sommes le seul club à compter 14 boutiques officielles dans le monde : au Japon, en Corée, aux Etats-Unis, à Doha, à Londres, a énuméré Fabien Allègre. C’est la logique concrétisation du projet que nous menons pour rendre la marque tangible, à l’adresse d’une génération de fans qui aime le PSG. Le merchandising représente une dizaine de pourcents environ du chiffre d’affaires total et il progresse année après année. »

Mbappé, le PSG n'est pas inquiet

Il existe néanmoins un risque que les ventes de maillots baissent après le départ de Kylian Mbappé. Ce qui n’a pas l’air d’inquiéter le dirigeant. « C’était déjà une question que l’on nous posait au départ de Messi, a-t-il rappelé. Nous continuions à vendre des maillots, avec ou sans Messi. Et désormais Mbappé. Nous en vendons plus d’un million par saison, c’est un secteur en progression. Nous ne sommes pas inquiets. » Reste à savoir qui sera la nouvelle tête d’affiche du Paris Saint-Germain.