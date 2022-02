PSG : Mbappé couvert d'or par le Qatar, Thierry Henry s'en mêle

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Joueur providentiel du PSG depuis le début de la saison, Kylian Mbappé a encore assumé son statut face au Real Madrid en Ligue des Champions.

Buteur dans le temps additionnel, Kylian Mbappé a de nouveau prouvé mardi soir en huitième de finale aller de la Ligue des Champions qu’il était le joueur indispensable au Paris Saint-Germain cette saison. En fin de contrat au mois de juin, l’attaquant de 23 ans suscite des convoitises comme jamais. Le Real Madrid en a fait sa priorité depuis de longs mois tandis que de son côté, le PSG espère toujours lui faire signer une prolongation de contrat même d’une courte durée (1 ou 2 ans). Dans son édition du jour, Le Parisien fait le point sur la situation de Kylian Mbappé et confirme que la tendance est toujours à un départ de l’attaquant de l’Equipe de France vers le Real Madrid à la fin de la saison.

Le Qatar drague la famille Mbappé

Première manche victorieuse.

ICI C’EST PARIS 🔴🔵 pic.twitter.com/LV771fltYZ — Kylian Mbappé (@KMbappe) February 15, 2022

Et pour cause, Kylian Mbappé a d’ores et déjà refusé deux offres de prolongation de contrat de la part du Paris Saint-Germain, pourtant prêt à lui offrir un salaire net annuel de 45 millions d’euros. En plus de ce salaire démentiel, le Qatar n’est pas contre l’idée de proposer une prime à la signature colossale à Kylian Mbappé mais de son côté, le buteur du PSG ne fait pas de l’argent une priorité dans ce dossier. Et pour cause, l’ancien Monégasque a bien conscience qu’il touchera des sommes déjà vertigineuses en cas de départ vers le Real Madrid ou encore Liverpool, un autre club qui est régulièrement associé à Kylian Mbappé dans la rubrique mercato.

C'est trop tard pour le PSG

Le Qatar ne peut en revanche rien faire pour améliorer la compétitivité d'une Ligue 1 qui devient trop petite pour Kylian Mbappé au fil des années. De son côté, la presse espagnole semble néanmoins se méfier du PSG et estime que rien n’est encore fait, bien que le Real Madrid ait l’avantage. El Chiringuito explique par exemple ce jeudi que des personnes très proches de l’Emir du Qatar étaient au Parc des Princes afin de rencontrer des membres de la famille de Kylian Mbappé. Preuve que la dialogue n’est pas rompu et que des tractations sont toujours en cours. Néanmoins, l'espoir est maigre, voire inexistant comme le rappelle avec une certaine froideur Thierry Henry. « En tant que Français, j'aimerais qu'il reste en Ligue 1. Mais s'ils voulaient blinder Mbappé, ils auraient dû le faire il y a deux ans. Ils ne lui ont pas montré cet amour à l'époque. Maintenant, une autre équipe l'a fait. On ne sait pas encore laquelle. Mais je ne pense pas qu'il va rester au PSG », a rappelé l’attaquant légendaire de l’équipe de France à CBS Sport, histoire de faire comprendre que le Paris SG ne peut plus faire grand chose désormais.