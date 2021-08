PSG : Mbappé a 50 % de chances de signer au Real !

Dans : PSG.

Le Real Madrid croit plus que jamais en ses chances de recruter Kylian Mbappé en provenance du PSG. Et Cristiano Ronaldo est invité !

« Tic, Tac, Tic, Tac », la tension monte à l’approche de la fin du marché des transferts estival. La certitude du PSG dans l’idée de conserver Kylian Mbappé n’est toujours pas ébranlée d’un iota, mais en revanche, le Real Madrid est plus persuadé que jamais d’être en position pour rafler la mise. La Maison Blanche estime s’approcher chaque jour de l’énorme transfert, qui était encore impossible à envisager il y a quelques semaines. C’est la tendance forte au sein du club espagnol, comme l’explique le journaliste de Deportes Cuatro, Alvaro Montero, sur Sky Sports. Une preuve que ce débat enflamme toute l’Europe.

Le Real Madrid n'a jamais été aussi proche de Mbappé

« De ce qui se dit au Real Madrid, les chances de voir Mbappé signer sont montées à 50 %. Il y a beaucoup de choses à dire. Tout d’abord, c’est vrai ce qu’a révélé RMC récemment, Mbappé a rejeté une proposition de prolongation, encore une fois. C’est vrai aussi que le Real Madrid, qui a beaucoup de respect pour le PSG, a envie de tenter sa chance dans les prochains jours en faisant une offre ferme. Ils pensent que Mbappé n’a jamais été aussi proche, même s’ils savent que ce sera dur de le faire signer. C’est devenu plus facile pour le Real d’envisager la venue de Mbappé, qu’il y a deux semaines ou un mois », a livré le reporter, pour qui le tableau d’ensemble pourrait bien être énorme.

En effet, si jamais le PSG venait à accepter d’envisager de vendre son joyau français, c’est parce que la solution de repli est déjà trouvée. C’est ce qu’affirme AS, qui estime que les dirigeants parisiens ont envie de faire venir Cristiano Ronaldo, ni plus ni moins, afin de compenser le départ de leur numéro 7. La corrélation a été rapide, puisque l’attaquant portugais semble vouloir quitter la Juventus en cas de belle opportunité. Il sera disponible pour 30 ME, le club italien n’étant également pas opposé à un transfert pour un joueur qui a fait son temps à Turin. La perte de Mbappé serait donc énorme pour le PSG, mais le gain financier serait colossal.

CR7 et Messi dans la même équipe !

Sans compter l’aspect médiatique incroyable d’être le seul club au monde à réunir Cristiano Ronaldo et Lionel Messi dans la même équipe. Une chose qui semblait impensable pour tous les contemporains de l’époque dorée des deux légendes. On en est encore loin, mais c’est sans surprise en Espagne que ce scénario se dessine. Il reste à savoir s’il séduit Nasser Al-Khelaïfi et l’Emir du Qatar, qui sont probablement les deux protagonistes les plus importants de cette folle fin du mercato.