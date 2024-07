PSG ‍: Marquinhos en Arabie Saoudite, c’est parti

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

L'Arabie Saoudite n'a peur de rien cet été et compte bien s'attaquer au capitaine du PSG, qui sort d'une saison solide et possède un contrat en béton. Ce serait un énorme tremblement de terre à Paris.

Capitaine emblématique du Paris Saint-Germain, Marquinhos avait perdu de sa superbe ces dernières saisons, mais il a su répondre présent quand son club avait besoin de lui lors des derniers mois. Le Brésilien a même été l’un des joueurs les plus réguliers de l’effectif de Luis Enrique, alors que Milan Skriniar a déçu et que Lucas Beraldo a été surexposé par rapport à son arrivée en pleine saison. Le défenseur central recruté en provenance de l’AS Roma il y a 10 ans de cela, est le capitaine du PSG, un club dont il est viscéralement attaché. Néanmoins, malgré son salaire confortable, Marquinhos pourrait recevoir très prochainement une offre d’une envergure jamais vue en provenance d’Arabie Saoudite.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Marcos Aoás Corrêa (@marquinhosm5)

En effet, après une saison décevante, Al-Ittihad va tout changer, de l’entraineur au président, en passant par les joueurs. Laurent Blanc est pressenti pour être le futur entraineur de la formation de Djeddah, et tenter de relancer la formation de Karim Benzema qui n’a pas réussi à atteindre ses objectifs la saison passée. Le premier renfort d’Al-Ittihad cet été pourrait être Houssem Aouar, qui vient de vivre un an en enfer à l’AS Roma. Moussa Diaby a également été contacté, et l’international français est tenté par l’aventure en Arabie saoudite, à seulement 25 ans. A tout juste 30 ans, Marquinhos n’est clairement pas jugé comme en fin de carrière, surtout pour un défenseur central. Mais cela ne l’empêche pas d’être dragué par la formation saoudienne, qui sait qu’elle devra proposer mieux que le salaire actuel du Brésilien, qui se monte à 13 millions d’euros tout de même. C'est ce qu'affirme L'Equipe ce vendredi.

La porte refermée pour Marquinhos ?

Pour le convaincre, il va falloir faire marcher la planche à billets et effectuer une offre colossale alors que le capitaine du PSG a encore quatre ans de contrat avec la formation championne de France. Pour le moment, rien n’indique que le capitaine parisien a envie de quitter le navire, à l’heure où son brassard comme sa place dans le onze de départ n’est nullement remise en cause. Surtout dans une équipe qui a du mal à trouver la bonne formule à ce niveau. Mais la tentation saoudienne a le don de faire tourner les têtes, et il faut se rappeler qu’avant sa dernière prolongation, à l’issue d’une saison 2022-2023 compliquée avec le PSG comme avec le Brésil, le défenseur central avait timidement ouvert la porte à un départ avant de la refermer. Un motif d’espoir pour Al-Ittihad, qui entend bien frapper fort cet été.