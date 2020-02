PSG : Neymar est chauve, l'étonnante raison dévoilée

Dans : PSG.

Totalement imprévisible pour les défenseurs adverses sur un terrain de football, Neymar est tout autant décontenançant au sujet de son look et de ses folies capillaires.

Face à Montpellier il y a une semaine, le meneur de jeu du Paris SG avait surpris tout le monde avec une teinture rose fluo. Et lundi, via son compte Instagram officiel, l’ancienne star du FC Barcelone a posté une photo de lui, sur laquelle on peut le voir totalement… chauve, une grande nouveauté pour Neymar. Un choix capillaire qui étonne, quand on sait que le n°10 du PSG aime se colorer les cheveux et les coiffer de différentes manières. Mais selon un spécialiste en teinture, interrogé par Le Parisien, Neymar n’a finalement pas eu trop le choix de se faire la boule à zéro. Explications du spécialiste…

« Pour obtenir ce beau rose pimpant, Neymar a dû faire au moins 2 voire 3 décolorations. Ensuite, une coloration rose, sur cheveux décolorés à blanc, ne tient pas plus de 6 shampoings. La couleur se délave rapidement vers un pastel. Et donc ensuite, vous n'avez pas d'autre choix que de raser à nu et de laisser le cheveu repousser » indique ce spécialiste, pour qui Neymar n’avait donc pas le choix de se couper intégralement les cheveux, s’il ne voulait pas arborer une coupe avec un rose très pâle. Le grand mystère concernant la coupe de Neymar est désormais levé. Maintenant, place au terrain et au quart de finale de la Coupe de France pour le PSG avec un déplacement à Dijon mercredi. Un match pour lequel Neymar devrait effectuer son grand retour dans le groupe parisien après des absences face à Nantes puis Lyon en raison d’une douleur aux côtes.