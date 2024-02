PSG ‍: Maillots faussement dédicacés, un journaliste fait scandale

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

C'est une affaire assez pitoyable qui a été dénoncée par l'association « Un sourire pour Camille ». A l'occasion d'une tombola pour venir en aide à des enfants malades, elle a été dupée par un de ses parrains au sujet de maillots du PSG dédicacés.

Bien connue des supporters du PSG, la petite Camille, 8 ans, souffre du syndrome de Vacterl, et elle se bat pour permettre à son association de recueillir des fonds afin de venir en aide aux enfants malades. En décembre dernier, une tombola avait été organisée afin de récolter de l’argent, les lots étant notamment des maillots dédicacés. La jeune fille a par exemple offert le maillot du Paris Saint-Germain que lui avait donné personnellement Kylian Mbappé. Et a fait appel à différents parrains, dont l’un a envoyé plusieurs maillots signés par des joueurs et des joueuses.

Ces tuniques ont toutes été offertes via la tombola…avant que l’association « Un Sourire pour Camille » se rende compte qu’il y avait un problème. Et dans un communiqué, l’association a confié qu’elle pensait avoir été abusée par un journaliste, qui était parrain de l’association et qui a été aussitôt écarté. Car en fait, c’est le « donateur » qui aurait lui-même signé les maillots et pas du tout les sportifs concernés. Une analyse graphologique a confirmé qu’une seule et même personne avait signé la totalité des lots offerts. Mais ce n'est pas tout.

Des maillots du PSG au coeur d'un scandale

Le doute est en effet levé puisqu’on apprend que Marie-Antoinette Katoto a démenti à l’association avoir dédicacé son maillot gagné lors de la tombola. « Impossible ce n’est pas moi », a confirmé la footballeuse, qui a précisé ne plus travailler depuis quelques mois avec le journaliste en question, lequel gérait sa communication. Forcément du côté de l’association, on est écœuré et on propose aux gens qui ont gagné ces maillots de les rembourser, tandis qu’Achille Ash, le journaliste concerné, se défend de toutes ces accusations. « Mon client conteste ce qui lui est reproché. Il a toujours agi de concert avec les dirigeants de l’association Un Sourire pour Camille. Leurs liens sont fondés sur le respect, la confiance et la transparence, ce dont il n’a jamais manqué. Par conséquent, mon client se réserve le droit d’agir en diffamation contre toute personne qui colporterait des accusations infondées à son égard », précise, dans Le Parisien, Maître Anissa Belhagem, avocate de celui qui a travaillé sur Beur FM et 20 Minutes TV.