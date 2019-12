PSG : Madrid prêt à sacrifier Benzema pour s'offrir Mbappé ?

Dans : PSG.

Meilleur buteur du Real Madrid l’an passé, Karim Benzema est de nouveau le joueur le plus décisif de l’équipe de Zinedine Zidane depuis le début de la saison.

Néanmoins, l’homme fort de l’attaque du Real ne compte plus qu’un an et demi de contrat à Madrid. Et forcément, la question de sa prolongation se pose en interne, selon les informations récoltées par El Confidencial. A en croire le média espagnol, les discussions sont fluides entre Karim Benzema et le club merengue. Mais pour l’heure, aucune des deux parties ne souhaite se précipiter. Le Français pourrait être tenté de signer un dernier gros contrat ailleurs tandis que le Real doit peser le pour et le contre, alors que Benzema approche les 32 ans et jouit d’un gros salaire.

En effet, la publication hispanique rappelle que Karim Benzema est payé plus de 8 millions d’euros nets par an au Real Madrid. Et en interne, on estime qu’il serait peut-être préférable de ne pas prolonger le Français avec un tel salaire, notamment pour alléger la masse salariale dans l’optique de faire signer un certain Kylian Mbappé. Car pour El Confidencial, il ne fait aucun doute que l’attaquant du PSG fait toujours office de priorité en interne au Real Madrid. Il n’est donc pas impossible que Karim Benzema soit purement et simplement sacrifié afin de permettre au Real Madrid de faire une belle proposition à Paris, mais également à Kylian Mbappé l’été prochain…