PSG : Luis Fernandez un brin démago, Bertrand Latour se lâche

Dans : PSG, Ligue 1.

« Je suis un peu triste, parce que quand on regarde les autres grands clubs, ils font de la formation. Je ne sais pas quel est le but de cette politique. Zagre, on aura l'occasion de reparler de ses qualités dans le futur. Les jeunes, on s'en débarrasse ». Cette semaine, Luis Fernandez a poussé un coup de gueule dans les colonnes du Parisien, pestant contre cet été où le PSG a supprimé son équipe réserve avant de laisser partir la quasi-totalité de ses espoirs du centre de formation, y compris le jeune Zagre. Une véritable erreur pour l’ancien joueur et entraineur du PSG, qui a assuré que ces jeunes avaient le niveau Ligue des Champions. Ce n’est pas du tout l’avis de Bertrand Latour, qui comme d’habitude de trancher dans le vif, remettant Luis Fernandez à sa place au passage.

« La vente des jeunes du Paris Saint-Germain ne me révolte pas. La petite musique de Luis Fernandez qui s’offusque, je trouve cela un peu démagogique. Le PSG a fait confiance à ses jeunes en faisant notamment beaucoup jouer Christopher Nkunku. On a eu l’occasion de voir son potentiel et il a été très bien vendu, pareil pour Moussa Diaby. Pour ceux qui ne sont pas conservés comme Jonathan Ikoné, le PSG a gardé un pourcentage pour la revente donc c’est bien joué. C’est ça le haut-niveau, tu ne peux pas garder tout le monde. Tu ne peux pas jouer avec 15 jeunes de ton centre de formation », a livré le consultant de La Chaine L’Equipe, persuadé que Leonardo a fait le bon choix en liquidant bon nombre de joueurs issus du centre de formation, et pour un bon prix.