PSG ‍: Luis Enrique victime d'injustice, il balance la preuve

Le PSG a beaucoup misé sur Luis Enrique. Le club de la capitale sait que l'Espagnol est un personnage mais veut croire en son nouveau projet.

Luis Enrique sait où il veut aller avec son PSG. Les résultats pourraient être meilleurs, notamment en Ligue des champions. Mais sa direction lui fait confiance et compte bien lui donner du temps pour mener à bien ses projets. Ses méthodes de management ne laissent personne indifférent. L'ancien entraineur du FC Barcelone a des admirateurs mais aussi pas mal de détracteurs en France. Ces derniers lui reprochent de ne pas assez tenir compte des critiques à son égard, n'en faisant qu'à sa tête. Alors que le PSG réalisait récemment une vidéo en partenariat avec la Groupama-FDJ, Marc Madiot a pu côtoyer Luis Enrique. Et le manager de l'équipe cycliste a adoré son expérience avec le technicien du Paris Saint-Germain.

Luis Enrique surprenant, Marc Madiot a adoré

Lors d'un passage ces dernières heures sur l'antenne d'RMC, Marc Madiot n'a en effet pas tari d'éloges sur Luis Enrique et son comportement : « C'était un moment magique. J'ai découvert quelqu'un différent de celui qu'on voit dans les médias. Il est accueillant et bienveillant. C'est un personnage attachant. Il n’était pas là en service commandé. Il avait envie d’échanger sur le sport. Je lui ai fait découvrir qu’il y avait une équipe de Laval en deuxième division… Il faisait l’effort de parler en français, je l’ai trouvé bienveillant. On n’a pas parlé tactique mais des joueurs, de vélo. C’était un moment sympa. Il était heureux de nous accueillir. On était heureux d’être là. J’ai découvert un personnage attachant ». De quoi certainement faire plaisir au coach francilien, même si ce dernier a toujours affirmé mener sa propre barque et ne pas donner d'importance à ce qui se disait sur lui.