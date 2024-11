PSG ‍: Luis Enrique veut le virer, Randal Kolo-Muani répond

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Kolo-Muani réussit presque la performance d'avoir plus de temps de jeu en 4 matchs avec la France, qu'en 15 avec le PSG. Malgré sa situation inquiétante à Paris, l'attaquant ne lâchera rien.

Titulaire avec Didier Deschamps ce jeudi soir au Stade de France face à Israël, Randal Kolo-Muani n’a pas vraiment pu briller au sein d’une formation assez apathique. Mais l’attaquant du PSG a au moins pu avoir du temps de jeu et la confiance de son entraineur, ce qui lui change clairement de ce qu’il traverse dans la capitale française. Luis Enrique l’écarte de l’équipe à chaque match ou presque, et ne lui donne plus que des bouts de rencontre à disputer, préférant jouer sans avant-centre, avec le manque d’efficacité que cela implique, plutôt que de faire appel à l’ancien du FC Nantes. Une période difficile à vivre pour celui que le PSG a fait venir pour près de 100 millions d’euros il y a un an demi. Surtout que les rumeurs de son futur départ pour faire de la place à un joueur qui serait plus apprécié par Luis Enrique lui parviennent forcément aux oreilles.

Kolo-Muani mise tout sur le mental

Malgré cela, Randal Kolo-Muani annonce clairement sa volonté d’inverser la tendance, et ne compte pas lâcher l’affaire à Paris. Interrogé après le match des Bleus, l’attaquant tricolore a eu un petit mot envers le PSG et son entraîneur, histoire de dire qu’il ne fallait pas compter sur lui pour baisser les bras. « Il faut garder le mental, c'est à moi de continuer à travailler pour que le coach me fasse confiance. Je garde la tête sur les épaules je vais continuer à travailler », a prévenu RKM, qui a avoué par le passé avoir vécu des moments plus compliqués. Notamment après son occasion ratée en finale de Coupe du monde ou quand il a fallu digérer le montant de son transfert vers le PSG.

S’il conserve la cote sur le marché des transferts car des clubs de Premier League et de Bundesliga le veulent, le seul avant-centre actuellement disponible de l’effectif parisien n’entend pas se faire saper le moral par Luis Enrique, malgré le début de saison très difficile qu’il vit au PSG.