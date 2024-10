PSG ‍: Luis Enrique valide une opération XXL à 80 ME

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Le PSG cherche toujours un remplaçant à Kylian Mbappé. Le club de la capitale réfléchit d'ailleurs à rapatrier un international français, en la personne de Marcus Thuram.

Luis Enrique a une idée claire de là où il veut emmener le PSG. L'Espagnol avait pris la décision l'été dernier de ne pas trop chambouler son effectif, notamment en attaque. Kylian Mbappé n'a pas été remplacé et la confiance a été gardée envers Marco Asensio, Gonçalo Ramos et Randal Kolo Muani. Mais pour des raisons diverses, le choix de la direction francilienne n'est pour l'instant pas une réussite. Il se dit même que Randal Kolo Muani pourrait quitter le navire francilien cet hiver, avec des clubs de Premier League intéressés par son profil. Concernant le recrutement d'un nouvel attaquant, le PSG a aussi apparemment changé d'avis. Et Marcus Thuram intéresse toujours fortement le club parisien.

Marcus Thuram, un avenir écrit au PSG ?

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Marcus Thuram (@thuram)

Selon les informations de Calcio Mercato, le Paris Saint-Germain n'est notamment pas effrayé par la possibilité de payer la clause du vice-champion du monde, estimée à 80 millions d'euros. Les champions de France sont convaincus que le joueur de l'Inter pourrait être la pièce manquante au dispositif de Luis Enrique. S'il a du mal en équipe de France, l'ancien de Sochaux reste un buteur assez impressionnant en Serie A. Pour preuve, il a déjà planté 7 buts et délivré 3 passes décisives en 8 matchs disputés cette saison toutes compétitions confondues. De quoi attirer l'oeil de grosses écuries européennes. A noter qu'avant sa signature à l'Inter, Marcus Thuram était déjà dans les petits papiers de Paris. Il pourrait, quelques mois après, revenir sur sa décision et devenir le remplaçant de son coéquipier en équipe de France, un certain Randal Kolo Muani. Outre Marcus Thuram, le PSG reste également à l'affût concernant Khvicha Kvaratskhelia. Mais Naples n'est pas vendeur.