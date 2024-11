PSG ‍: Luis Enrique sur la sellette, sa réponse est cash

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Luis Enrique est de plus en plus contesté au PSG en raison des mauvais résultats de l’équipe en Ligue des Champions. Mais l’entraîneur espagnol ne se voit pas partir de la capitale française avant de longues années.

Les supporters et les observateurs anti-Luis Enrique au Paris Saint-Germain vont devoir prendre leur mal en patience car l’ancien sélectionneur de l’Espagne est bien parti pour rester un long moment dans la capitale. En place depuis un an et demi, Luis Enrique est contesté en cette fin d’année 2024 en raison des mauvais résultats du PSG en Ligue des Champions. 25e du classement général à trois journées de la fin, le club parisien est en mauvaise posture. Pour autant, Luis Enrique reste positif et confiant. En conférence de presse ce vendredi avant le match face à Nantes samedi soir, Luis Enrique a répété à quel point son équipe lui donnait satisfaction et confiance pour l’avenir.

Luis Enrique et Luis Campos virés, le PSG refuse de céder https://t.co/ufdSN2bSa8 — Foot01.com (@Foot01_com) November 27, 2024

De plus, l’ex-entraîneur du FC Barcelone a été très clair avec ceux qui veulent le voir partir. « Je veux rester longtemps » a fait savoir le disciple de Pep Guardiola, bien décidé à marquer l’histoire au PSG, peu importe le temps que cela prendra. « Je n’ai rien à dire aux supporters. Nous avons des supporters qui sont parmi les meilleurs. Au Parc des princes, ils sont spectaculaires, il n’y a pas un seul jour où ils nous ont sifflé. Ils ont toujours été parfaits de la première la dernière minute de chaque match. Moi, ce que je peux garantir, c’est que les joueurs qui vont porter le maillot du Paris Saint-Germain vont tout donner sur le terrain. Et si les joueurs donnent tout sur le terrain, c’est difficile de les siffler. Je me charge du reste » a d'abord lancé le coach du PSG avant de poursuivre face aux médias.

Luis Enrique veut « rester longtemps » au PSG

« Le jour où les joueurs ne donneront pas le maximum… Moi, je veux rester longtemps. Donc il ne se passera rien de tout ça. Si un joueur ne donne pas son maximum, il sort et c’est un autre joueur qui prendra sa place. Sommes-nous en retard sur le projet ? Je me sens très confiant, le classement en Ligue des Champions n'est pas mérité. Nous devrions avoir au minimum 9 points. Ce que je vois me plaît et ce que j’ai vu à Munich m’a plu » a détaillé Luis Enrique en conférence de presse. Une réponse très claire à ceux qui, comme Daniel Riolo par exemple, aimeraient voir partir l’actuel entraîneur du PSG au plus vite. Ce ne semble pas vraiment dans les tuyaux, d’autant plus que Luis Enrique bénéficie d’un soutien pour l’instant sans faille de la part de Nasser Al-Khelaïfi ainsi que de Luis Campos.