PSG ‍: Luis Enrique sous-estime l'OM, Daniel Riolo bouillonne 

Dimanche soir, le PSG affronte l’OM au Vélodrome et pour cette rencontre, Luis Enrique n’exclut pas de faire tourner, à quelques jours de la demi-finale de la Coupe de France face à Rennes.

Une équipe remaniée pour le Paris Saint-Germain contre l’Olympique de Marseille, dimanche soir au Vélodrome, c’est possible. Luis Enrique a prouvé ces derniers mois qu’il était capable de tout, y compris de faire des choix inattendus lors de certains grands rendez-vous. Ce pourrait de nouveau être le cas dimanche car à quelques jours de la demi-finale de la Coupe de France contre Rennes, l’entraîneur espagnol du PSG semble accorder plus d’importance à la confrontation face aux Bretons. De retour de blessure, Marquinhos pourrait être préservé au même titre que certains internationaux qui ont enchainé durant la trêve, à l’instar par exemple de Kylian Mbappé.

Ce possible turn-over de Luis Enrique contre l’OM déplait toutefois à Daniel Riolo, très attaché à l’importance de cette affiche historique de la Ligue 1, et qui espère que l’ancien sélectionneur de l’Espagne ne fera pas n’importe quoi au moment de cocher onze noms sur la feuille de match dimanche à Marseille. « Comptablement pour le championnat, ce ne sera pas catastrophique si le PSG fait une contre-performance à Marseille parce qu’à moins d’un cataclysme, ils seront champions. Mais le foot, ce n’est pas que de la comptabilité, ce sont aussi des histoires. A partir du moment où ça compte énormément pour l’OM en termes de points et d’histoire, le PSG qui est le rival de Marseille ne peut pas se contenter de dire que pour eux, c’est moins important » a analysé l'éditorialiste de l'After Foot, avant de poursuivre.

Riolo ne veut pas voir Luis Enrique faire tourner contre l'OM

« La nouvelle génération des supporters parisiens, je ne les comprends pas, ils accordent moins d’importance à ça, ils pensent déjà au match de Coupe de France ou au match de Ligue des Champions. Selon moi, le match contre l’OM, c’est de l’histoire, c’est très important pour les deux clubs. Pour ce qui est de la rivalité, il ne faut pas cracher sur l’histoire à Paris, le match contre Marseille est très important donc le PSG doit aligner une équipe type et tout faire pour gagner ce match qui est beaucoup plus important que celui de la semaine d’après contre Clermont, où là il faudra mettre une équipe B quelques jours avant de jouer en Ligue des Champions » a lancé Daniel Riolo, qui espère voir l’équipe la plus compétitive du Paris Saint-Germain contre Marseille dimanche alors que de son côté, l’équipe de Jean-Louis Gasset sera affaiblie par de nombreux forfaits et incertains.