PSG ‍: Luis Enrique ne lâche pas sa priorité du mercato

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

L’été dernier, Luis Enrique avait fait de Nico Williams sa priorité en attaque. Le champion d’Europe espagnol a finalement décidé de rester à Bilbao, mais le PSG n’a pas lâché l’affaire pour autant.

Lors du précédent mercato estival, le Paris Saint-Germain ne s’est pas montré très actif, se contentant des renforts de Willian Pacho, Joao Neves et Désiré Doué. Le secteur offensif n’a pas été renforcé malgré le départ de Kylian Mbappé et le PSG est en train de le payer en Ligue des Champions. Luis Enrique a certes refusé de faire venir un attaquant, mais le technicien espagnol était favorable à l’arrivée d’un ailier de classe mondiale et dans cette optique, le coach du PSG a poussé pour faire venir Nico Williams. Auteur d’une belle saison à Bilbao et d’un Euro éblouissant avec l’Espagne, le champion d’Europe -également courtisé par Barcelone- a finalement pris la décision de rester dans son club formateur.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par NICOLAS WILLIAMS ARTHUER (@nicolas_williams9)

Sous contrat avec Bilbao jusqu’en 2027, Nico Williams aura cependant un nouveau choix à faire l’été prochain et le Paris Saint-Germain ne veut pas laisser passer l’occasion de le recruter une seconde fois. A en croire les informations du site Todo Fichajes, Luis Enrique a bien l’intention de faire une nouvelle fois le forcing pour obtenir les services de l’attaquant de 22 ans, dont la clause libératoire à 58 millions d’euros sera toujours valable en 2025. Une somme dérisoire pour le PSG au vu du talent du joueur, qui va crouler sous les offres lors du prochain mercato.

Luis Enrique et le PSG ne lâchent pas Nico Williams

Car en plus du PSG, Chelsea et Arsenal sont également sur les rangs selon le média, sans compter que Barcelone pourrait revenir aux nouvelles. Autant dire que pour Paris, il va de nouveau falloir se battre comme jamais, mais le club de la capitale est prêt à faire de gros efforts pour offrir à Luis Enrique sa priorité n°1. Le champion de France en titre pourrait notamment envisager d’offrir à Bilbao plus que le montant de la clause libératoire de Nico Williams afin de prendre un avantage dans ce dossier. Mais le plus difficile sera peut-être de convaincre l’ailier de la Roja de rejoindre la Ligue 1. Luis Campos a du pain sur la planche pour que le charme opère et que Nico Williams envisage de venir au PSG.