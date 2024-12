PSG ‍: Luis Enrique met la pression sur les joueurs et les dirigeants

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Le PSG devrait se montrer assez actif l'hiver prochain sur le marché des transferts. Luis Enrique a quelques idées en tête et n'a pas hésité à en faire part à Luis Campos.

Le PSG a encore deux rencontres à disputer avant de mettre fin à son année civile 2024. Ce sera face à Monaco en Ligue 1 ce mercredi soir puis contre le RC Lens pour le compte des 32es de finale de la Coupe de France le week-end prochain. Deux rendez-vous importants qui pourraient jouer sur le mercato hivernal des champions de France. Le PSG veut recruter au poste de défenseur et d'attaquant, mais attend des départs pour le faire. Cela tombe bien, Milan Skriniar et Randal Kolo Muani sont plus que jamais annoncés partants. Pour Luis Enrique, il sera alors le moment de les remplacer. Mais pas que, car l'Espagnol aimerait que tous ses postes soient doublés.

Luis Enrique a une envie claire au mercato

Ce mardi en conférence de presse, l'ancien entraineur du FC Barcelone en a en effet profité pour envoyer un message assez clair à Luis Campos concernant la marche à suivre dans le futur lors du mercato : « J'aimerais avoir deux joueurs à chaque position qui soient des titulaires, et qu'il y ait une concurrence réelle. J'ai ça avec les trois gardiens, ils sont prêts à jouer. Avec les joueurs de champ, parfois on perd des joueurs. (...) Pour moi, la base, pour grandir en tant qu'équipe, c'est surtout cette idée que les joueurs ne sachent pas s'ils vont jouer ou non. Que s'ils se détendent un peu trop, qu'un autre peut jouer à leur place. C'est au bénéfice de l'équipe ». Reste à savoir désormais si les profils que Luis Campos proposera à Luis Enrique seront validés par l'Espagnol. Car dans le passé, le Portugais s'est heurté à plusieurs reprises aux exigences du coach parisien. Le dossier Ademola Lookman étant un bon exemple.

En tout cas, les dirigeants sont prévenus en ce qui concerne le mercato, et les joueurs également car visiblement le manque de concurrence dérange grandement leur entraineur.