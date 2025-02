Maghnes Akliouche au PSG, 50 millions pour le nouveau Mbappé

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Le PSG a déjà sa priorité numéro 1 pour cet été au mercato. Ce sera la pépite de l'AS Monaco, Maghnes Akliouche, qui brille en Ligue des Champions.

Aller chercher des joueurs prometteurs du championnat de France avec déjà une belle expérience du haut niveau, c’est la nouvelle devise du Paris Saint-Germain. Le club de la capitale a réussi dernièrement a fait venir des éléments comme Bradley Barcola et Désiré Doué, et il s’en félicite tous les jours. Même si cela veut dire payer une somme rondelette à d’autres formations de Ligue 1, il y a certes un ruissellement financier qui s’opère, mais en plus se trouve un message délivré aux joueurs concernés qu’il n’est pas impossible de se faire sa place au PSG si on est talentueux, travailleur et patient également.

Maghnes Akliouche, choix numéro 1 du PSG pour le prochain mercato.

Monaco est ouvert à la vente et le joueur veut venir à Paris ! pic.twitter.com/2EkiBLoCSj — Romain Collet Gaudin (@RomainCG75) February 14, 2025

Toutes ces données vont certainement peser pour la prochaine recrue d’ampleur du PSG en vue de cet été. Il s’agit, selon le journaliste Romain Collet-Gaudin, de Maghnes Akliouche. L’ailier international espoirs explose cette saison en raison de sa facilité avec le ballon, sa capacité à faire des différences individuelles et à faire mal aux défenses adverses. Monaco en profite bien en championnat comme en Ligue des Champions, et ses performances européennes démontrent qu’il n’a pas froid aux yeux. Exactement ce que recherche le PSG, qui en a fait sa grande priorité pour l’été prochain affirme le journaliste d’Eurosport.

Un prix qui grimpe à 50 millions d'euros

Tout se met donc en place pour ce transfert, sachant qu’Akliouche rêve depuis longtemps de rejoindre le PSG, et que Monaco sera ouvert à un transfert en cas de bonne offre. Si bien évidemment rien n’est fait, le transfert prend une bonne direction et assomme déjà un peu la concurrence si des clubs voulaient récupérer le milieu offensif de l’AS Monaco. A 22 ans, le natif de Tremblay-en-France dans le 93, présent à Monaco depuis 2018, possède une valeur qui ne cesse de grimper et pourrait atteindre les 50 millions d’euros l’été prochain. Un gros transfert à la Mbappé, que le PSG était allé chercher sur le Rocher en 2017, et qui est ensuite devenu le meilleur buteur de l’histoire du club de la capitale.