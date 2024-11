PSG ‍: Luis Enrique menacé, il démasque Nasser Al-Khelaifi

Dans : PSG.

Ce mardi soir en Ligue des champions, Luis Enrique et le PSG jouent gros sur la pelouse du Bayern Munich. L'Espagnol a l'entière confiance de son président Nasser Al-Khelaïfi, même s'il sait que tout ça ne tient à pas grand-chose.

Le PSG se doit de repartir de Munich avec des points ce mardi soir en Ligue des champions. Il en va de la suite de la saison européenne du club de la capitale. Une élimination dès la première phase de la compétition serait un coup dur retentissant pour les Franciliens. Pas mal d'inquiétude est d'ailleurs de mise avant la rencontre face au Bayern. Mais publiquement, Nasser Al-Khelaïfi continue d'affirmer qu'il a pleine confiance en Luis Enrique et que même en cas d'élimination, il restera au Paris Saint-Germain. De quoi faire plaisir à l'ancien entraineur du Barça, même si ce dernier n'est pas dupe.

Luis Enrique s'attend à tout au PSG

Fidèle à son caractère, Luis Enrique a d'ailleurs réagi au soutien de son président ces dernières heures au micro de Canal+. Et ça a le mérite d'être clair : « Je suis préparé à tout, c’est bien d’avoir la confiance, quand il n’y en aura plus, un autre coach viendra, le reste ça ne m’intéresse pas, ce n’est que de la musique ». Luis Enrique veut donc continuer son travail et n'en a que faire des critiques ou même des soutiens qu'il peut avoir. Y compris au plus haut niveau du Paris Saint-Germain.

Contre le Bayern Munich à l'Allianz Arena, son équipe va souffrir et devra se montrer prête à jouer les coups à fond. Surtout que le club de la capitale pourra profiter de quelques retours notables, comme celui de Gonçalo Ramos. Plus que le résultat, Luis Enrique jouera sa réputation. Car l'équipe, qui a été faite pour lui, est en grand danger et proche d'une élimination de la Ligue des champions en l'état actuel des choses. Nul doute qu'une sortie de route précoce sur la scène européenne est susceptible de valoir à l'Espagnol de gros soucis avec son patron.