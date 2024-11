PSG ‍: Luis Enrique lui a vendu du rêve, il tombe de haut

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Seule recrue offensive du PSG l’été dernier, Désiré Doué a coûté 50 millions d’euros au club de la capitale. Mais pour l’instant, le jeune milieu offensif de 19 ans peine à confirmer les attentes placées en lui.

Un an après avoir misé 50 millions d’euros sur Bradley Barcola, recruté en provenance de l’Olympique Lyonnais et qui s’est imposé comme l’un des joueurs phares du Paris Saint-Germain, le champion de France en titre a réalisé une opération similaire en faisant venir Désiré Doué l’été dernier. Prodige du Stade Rennais, joueur à très fort potentiel, le natif d’Angers peine toutefois à s’acclimater à son nouveau club. Remplaçant dans la capitale, l’international espoirs français est loin de convaincre Luis Enrique d’en faire un titulaire en puissance, encore moins dans les grandes affiches de Ligue des Champions après sa prestation sur la pointe des pieds face à Arsenal.

Dans son édition du jour, L’Equipe fait un focus sur le nouveau milieu offensif du PSG et confirme que Désiré Doué est « déçu » par ses débuts à Paris, alors que Luis Enrique lui avait pourtant promis un temps de jeu important à plusieurs postes, au milieu de terrain, sur les côtés et même en faux numéro neuf. C’est finalement sur le banc que Désiré Doué a pris ses repères, ce qui n’était pas vraiment le programme. « On dit le jeune homme déçu et frustré par la tournure des événements. Mais la route est longue et ses dirigeants n'ont aucune inquiétude à son sujet, persuadés qu'il va y arriver » souligne le quotidien national, qui précise que Désiré Doué attendait la trêve internationale avec impatience pour se changer les idées et se faire plaisir.

Désiré Doué déçu de ses premiers pas au PSG

Mais avec les Bleuets, ce n’est pas beaucoup plus glorieux. Doué est resté sur le banc contre la Bosnie en septembre et face à l’Italie ce vendredi, il était encore remplaçant. « Je suis très content et très fier de l'avoir avec nous. Je le vois comme un joueur de 2005. Les Espoirs sont une catégorie de jeunes joueurs, mais là, avec Désiré, on parle de très jeunes joueurs. Il est parti d'un grand club pour un très grand club, le Paris-SG, qui réclame une période d’adaptation » a de son côté commenté Gérald Baticle, son coach avec les Espoirs, qui réclame de la patience pour un joueur pétri de talent mais qui doit encore apprendre les exigences du haut niveau. Son éclosion est plus lente que celle de Barcola, mais le PSG et les Bleuets croient en lui. Désiré Doué a tout pour réussir, c’est maintenant à lui de jouer.