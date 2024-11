PSG ‍: Luis Enrique humilié pour 35 millions d’euros ‍?

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Le PSG a reçu une très belle offre pour l'un des chouchous de Luis Enrique. De quoi créer une discorde au sein du club parisien ?

A un peu plus d’un mois du début du marché des transferts, un mouvement d’ampleur est discuté au sein du Paris Saint-Germain. Le PSG n’a jamais été vendeur contre son gré depuis la prise en mains du club par le Qatar, et les rares départs payants l’ont été avec la bénédiction des dirigeants, comme Neymar, Ugarte, Verratti ou Ekitike récemment. Mais une situation nouvelle se présente selon le compte PSG Inside Actus, qui révèle sur X que le champion de France en titre a reçu une offre copieuse pour Fabian Ruiz. Un club européen, dont le nom n’a pas été révélé mais qui viendrait de Premier League, a décidé de proposer 35 millions d’euros pour récupérer l’international espagnol cet hiver. Un départ dès le début du mois de janvier que le PSG doit valider ou non dans les prochaines semaines.

Luis Enrique compte toujours sur Fabian Ruiz

La situation est compliquée à Paris, car Luis Enrique valorise énormément le réent champion d’Europe avec la Roja. Mais ce dernier n’affiche pas le même niveau avec le PSG depuis son arrivée en provenance de Naples, et cela commence à lasser les supporters. Une donne à prendre en compte car le club de la capitale estimerait, selon la source, que l’offre est tout à faire respectable pour un tel joueur. Le choix pourrait ainsi être donné à Fabian Ruiz, et non à Luis Enrique, qui déciderait alors de son avenir et ne serait pas retenu s’il venait à tenter une nouvelle aventure.

Le milieu de terrain espagnol a toujours confié qu’il se plaisait à Paris, mais nul doute que son rendement sur le terrain ne le satisfait pas. Et s’il a également fait savoir qu’il comptait bien terminer sa carrière chez lui en Espagne, et si possible au Bétis Séville, un défi d’ampleur à 28 ans ne le laisserait pas insensible. Si les planètes devaient s’aligner pour un départ, nul doute que Luis Enrique n’apprécierait guère cette issue, lui qui a pour le moment son mot à dire sur chaque transaction de ces derniers mois. Une offre de 35 millions d’euros pour un joueur loin d’être incontournable depuis son arrivée en 2022, semble en tout cas à même d’être réfléchie à Paris.