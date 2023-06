PSG ‍: Luis Enrique fait exploser de colère Riolo

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Probable successeur de Christophe Galtier, Luis Enrique pourrait prendre des décisions importantes. Le futur entraîneur du Paris Saint-Germain possède une philosophie de jeu compatible avec les profils de Neymar et de Marco Verratti, deux joueurs que beaucoup aimeraient voir partir cet été.

Luis Enrique arrive dans un contexte plutôt favorable. Après un nouvel échec en Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain ne souhaite plus se focaliser sur la scène européenne. Le successeur annoncé de Christophe Galtier devrait donc profiter de meilleures conditions. D’autant que les observateurs sont majoritairement emballés par sa venue. Il reste tout de même quelques sceptiques à l’image de Daniel Riolo qui, depuis son sacre en C1 avec le FC Barcelone, constate que le coach espagnol n’a pas été en réussite.

Riolo prévient Luis Enrique

« Depuis 2015, où il avait une équipe qui pouvait tourner toute seule, ce ne sont que des échecs », a commenté le journaliste de RMC. Autre point négatif selon lui, la personnalité de Luis Enrique. « Ce n’est pas un mec très souple, qui sourit beaucoup, a-t-il décrit. Je pense que le PSG avait aussi besoin d’un sourire et d’un peu de bonne humeur. » Mais ce qui dérange le plus Daniel Riolo, ce sont les rumeurs selon lesquelles le technicien pourrait relancer Neymar et Marco Verratti. « Luis Enrique, ça va être l’autorité, a repris le spécialiste. Si c’est l’autorité, il va juger et il ne vient pas pour faire la nounou et relancer les joueurs cramés. »

🗣 @DanielRiolo : "Si Luis Enrique vient pour faire la nounou, redresser Neymar et redonner goût à la vie à Verratti, il vaut mieux prendre Marie-Pierre l'assistante sociale" pic.twitter.com/AJtZQqnfsF — After Foot RMC (@AfterRMC) June 20, 2023

« Si ces fameux joueurs sont réellement bons à nouveau, se remettent à travailler, ont le foot comme priorité, sont capables de courir sur le terrain, d’être performants, de jouer plus de 30 matchs par an, dans ce cas là Luis Enrique les fera jouer parce qu’il aura eu de l’autorité. Mais si Luis Enrique vient pour faire la nounou et redresser Neymar, redonner goût à la vie à Verratti, alors prend Marie-Pierre l’assistante sociale, ne prend pas Luis Enrique », a prévenu le chroniqueur de l’After, qui attend donc le futur entraîneur parisien au tournant. Et en passant, Daniel Riolo a collé des tacles à gogo : « Qui dit que Luis Enrique va ramener l’autorité ? Un journaliste de L’Equipe et les comptes Twitter laquais du PSG qui relaient ça…c’est une absurdité et une connerie. »