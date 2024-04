PSG ‍: Luis Enrique envoie Daniel Riolo à la pharmacie

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Mercredi soir, le PSG a livré une prestation plutôt aboutie face à Rennes pour se qualifier en finale de la Coupe de France. Mais les inventions tactiques de Luis Enrique font débat.

Invaincu depuis la défaite à Milan en novembre dernier en Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain a poursuivi son quasi sans-faute mercredi soir en battant le Stade Rennais en demi-finale de la Coupe de France. Les prestations ne sont pas tous inoubliables, mais Luis Enrique a le mérite de bien gérer son effectif et d’innover tactiquement. C’est le moins que l’on puisse dire, et l’ancien sélectionneur de l’Espagne a de nouveau tenté des choses mercredi face aux Bretons. Luis Enrique avait fait le pari d’un onze de départ sans véritable avant-centre avec Kang-in Lee et Kylian Mbappé en attaque, soutenus par Ousmane Dembélé dans un rôle de meneur de jeu.

Achraf Hakimi a multiplié les courses vers l’avant, parfois dans le couloir droit et parfois dans l’axe tandis que Zaïre-Emery, Fabian Ruiz et Vitinha ont également beaucoup bougé au milieu de terrain. Tous ces mouvements et ces innovations plaisent globalement aux supporters. Mais pour Daniel Riolo, c’est un peu trop comme le journaliste de RMC l’a fait savoir dans l’After Foot. « Il y a eu ce premier quart d’heure que j’ai trouvé très intéressant avec beaucoup de mouvements. Et moi qui ne comprends rien à la tactique, à ‘Géo Trouvetou’, je me suis pris en pleine face les mouvements permanents, les positions folles des joueurs. Je prends une vraie leçon de football. Je pars dans l’idée d’être hyper positif en disant, là c’est vraiment intéressant parce qu’on s’attend à ce que ce soit Lee qui fasse le 4e milieu de terrain mais c’est Hakimi » a analysé le journaliste de l'After Foot sur RMC.

« Après, il étale une attaque en ligne de quatre, ils ne sont plus que deux derrière. Pendant un quart d’heure, je suis à tellement me casser la tête à essayer de comprendre que je suis allé chercher des Doliprane. J’ai pris deux Doliprane pour me calmer un peu » a-t-il poursuivi, jamais totalement dithyrambique au sujet de Luis Enrique. Et l’éditorialiste de RMC de conclure. « Il ne supporte pas les choses qui ne bougent pas. Tu changes les mecs de places, OK, très bien, mais est-ce qu’à l’arrivée il y a réellement quelque chose de mieux dans le jeu ? » s’est interrogé Riolo. Chacun répondra à cette question selon ses sensibilités et ses observations. Une chose est certaine en revanche, Luis Enrique concerne tout le monde et tente des choses. Dans une semaine face à Barcelone, il aura toutes les cartes en mains pour aligner selon lui la meilleure équipe possible du PSG. Car en quart de finale de Ligue des Champions, il ne sera plus l’heure de faire des tests ni des innovations.