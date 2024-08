PSG ‍: Luis Enrique, ce joueur du Barça l'obsède ‍!

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Luis Enrique, qui a pris une nouvelle dimension dans le mercato du PSG, a sommé le club parisien de tout tenter pour faire venir un milieu de terrain du FC Barcelone.

Le mercato peut permettre de faire des miracles, et Luis Enrique en espère un d’ici la fin du mercato à un poste où le PSG vient pourtant de recruter un joueur en devenir. Joao Neves a posé ses valises à Paris en provenance de Benfica, et l’entraineur parisien compte bien faire de lui sa sentinelle pour les années à venir. Mais en attendant de polir le diamant portugais, le technicien espagnol a une autre idée en tête, et cela fait des mois que cela dure. Selon le quotidien El Nacional, Luis Enrique rêve d’un joueur du FC Barcelone en la personne de Frenkie De Jong, qui malgré des qualités évidentes, n’a jamais réussi à totalement prendre la dimension qui lui était promise en Catalogne quand il est arrivé de l’Ajax Amsterdam.

Le PSG propose trois joueurs au Barça

Mais pour arriver à ses fins, le PSG va devoir négocier avec l’un de ses pires ennemis en Europe, le FC Barcelone. Le club catalan n’est toutefois pas en position de bomber le torse, sachant qu’il a besoin de belles ventes pour se renforcer. El Nacional précise même que les dirigeants parisiens ont proposé trois joueurs à leurs homologues blaugranas pour essayer de les amadouer dans ce dossier. Le nom de Manuel Ugarte a été écarté en raison de son coût trop élevé. En revanche, la perspective de faire venir Danilo Pereira, confirmée ce vendredi par le journaliste Gérard Romero, intéresse le Barça pour avoir un joueur complet et d’expérience à plusieurs postes axiaux. Il en va de même pour Nordi Mukiele, dont le PSG cherche à se défaire, et dont le profil plait au géant catalan.

Il y a donc des atomes crochus entre les deux clubs, et malgré leurs différents, tout le monde pourrait bien s’entendre au mercato, même si les transferts qui comprennent plusieurs joueurs ne finissent presque jamais par voir le jour. Surtout que, malgré la perspective de faire venir un ou deux joueurs qui les intéressent, les dirigeants espagnols ne cachent pas leur souhait et leur besoin de faire entrer du cash, ne serait-ce que pour intégrer les recrues à leur effectif auprès de la Liga, ce qui n’est toujours pas possible pour Dani Olmo par exemple en raison de la mauvaise santé financière du Barça.