PSG ‍: Luis Enrique arrogant et prétentieux, Riolo est écoeuré

Par Corentin Facy

Dimanche après-midi à Brest, Luis Enrique a de nouveau aligné son équipe en 4-2-4, un système qui met souvent le PSG en difficulté. Mais le coach espagnol persiste au grand désarroi de Daniel Riolo.

Dimanche après-midi, le Paris Saint-Germain s’en est sorti in-extremis sur la pelouse du Stade Brestois. Les choses avaient pourtant débuté de la meilleure façon pour les coéquipiers de Kylian Mbappé, qui ont rapidement mené 2-0. Mais contre toute attente, le PSG a ensuite subi au point de concéder la réduction du score puis l’égalisation au cœur de la seconde période. En grande difficulté, Gianluigi Donnarumma a dû être vigilant pour ne pas concédé un troisième but et finalement, Randal Kolo Muani a obtenu un penalty au bout du temps réglementaire. Paris s’est imposé 3-2 mais une fois n’est pas coutume, le 4-2-4 de Luis Enrique avec quatre purs attaquants (Barcola, Mbappé, Ramos et Lee) n’a pas convaincu les observateurs du club de la capitale. C’est notamment le cas de Daniel Riolo, de plus en plus agacé par l’arrogance et la prétention de Luis Enrique et qui n’a pas manqué de le faire savoir dans l’After Foot sur RMC.

« Le PSG s’est baladé en début de match et ensuite, a arrêté de se balader. Je ne dis pas que c’est un mauvais entraîneur loin de là, il a énormément de qualités, mais Luis Enrique me fatigue. Je n’aime pas ces personnages arrogants, prétentieux, qui veulent avoir raison jusqu’au bout. Ca m’agace ! Il a les moyens de mettre une bonne équipe et un bon système mais il ne le fera pas car jusqu’au bout, il voudra nous fermer nos bouches avec son 4-2-4. Jusqu’au bout il va faire ça, jusqu’au bout on verra que le PSG sera en difficulté dès que l’équipe sera pressée » a d’abord analysé Daniel Riolo, agacé par le fait que Luis Enrique persiste avec ce dispositif tactique, avant de poursuivre.

Daniel Riolo est très agacé par Luis Enrique

« Je ne comprends pas ce système, je ne vois pas ce que cela apporte. Mbappé, son jeu est de jouer sur le côté, pas d’être en deuxième attaquant. Il a fallu un penalty à l’arrache de l’arrache pour que le PSG gagne ce match mais l’allure de ce match aurait largement pu donner un match nul. Comme contre Strasbourg, comme à chaque fois que le PSG joue avec ce système, le PSG a des problèmes. Je ne sais pas où Luis Enrique veut aller avec ce système, il peut gagner ce qu’il veut, moi ça me gave et son attitude me gave au plus haut point » a conclu Daniel Riolo, qui au-delà de toute considération tactique, est très agacée par l’arrogance de Luis Enrique vis-à-vis de la presse depuis son arrivée au PSG. Ce n’est pourtant pas une surprise puisque l’ex-sélectionneur de la Roja se comportait déjà de cette façon lorsqu’il était aux commandes de l’Espagne.