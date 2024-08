PSG ‍: Luis Campos viré à cause du mercato ‍?

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Le PSG n'aura donc bouclé que quatre recrues cet été au mercato. Trop peu pour la majeure partie des fans et observateurs du club de la capitale.

A Paris, le début de saison est parfait. Les résultats et le jeu sont au rendez-vous, pour le plus grand bonheur des fans et observateurs du club de la capitale. Mais voilà, cette saison sera particulièrement longue, entre la Ligue 1, la Coupe de France, le nouveau format en Ligue des champions et même la Coupe du monde des clubs. Cet été lors du marché des transferts, beaucoup s'attendaient à des recrues à foison, surtout après le départ de Kylian Mbappé. Mais seuls Matvey Safonov, Joao Neves, Désiré Doué et Willian Pacho ont signé au PSG. De quoi en agacer plus d'un, alors que le comportement de Luis Campos est pointé du doigt.

Luis Campos, un travail qui ne passe pas

Sur son compte X ces dernières heures, le bien renseigné Djamel n'a pas hésité à se lâcher sur le Portugais du PSG et son travail réalisé cet été : « Durant ce mercato, plusieurs agents ont proposé à Luis Campos des latéraux gauches, mais ce dernier répondait qu’il ne voulait pas recruter à ce poste. Partir se plaindre sur RMC en allumant Antero Henrique sous prétexte qu’il a beaucoup prêté et n’a pas assez vendu et menacer en interne de quitter le club si Antero n’est pas écarté de l’organigramme, pour au final envoyer quasiment tous nos joueurs en prêt une fois que t’as réussi à écarter Antero, c’est assez cocasse quand même… Surtout que le fait de ne pas avoir réussi à se séparer de joueurs sur lesquels le coach ne comptait pas comme par exemple Danilo ou Skriniar (que t’as ramené en lui donnant un salaire XXL), empêche le club de signer un DC derrière... ». Pas de quoi améliorer l'image de Campos à Paris auprès des fans, eux qui ne sont pas fans de son travail et de sa plus-value. Il se dit d'ailleurs que le Lusitanien pourrait quitter le navire plus rapidement que prévu, lui qui est encore sous contrat jusqu'en 2025.