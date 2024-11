PSG ‍: Luis Campos, un départ surprise en préparation ‍?

Dans : PSG.

Par Alexis Rose

À la recherche d’un nouveau directeur sportif pour mener à bien son projet, Arsenal a coché le nom de Luis Campos, actuellement conseiller du président Nasser Al-Khelaïfi au sein du Paris Saint-Germain.

Il y a quelques semaines encore, le duo Luis Enrique - Luis Campos semblait bien parti pour s’engager sur du long terme avec le club de la capitale française. Tous les deux en fin de contrat à l’issue de cet exercice 2024-2025, les principaux acteurs du projet sportif du PSG depuis deux ans devaient prolonger leur bail. Mais suite aux mauvais résultats de Paris en Ligue des Champions, avec notamment deux défaites contre Arsenal et l’Atlético de Madrid qui placent le PSG en dehors de la zone des qualifiés à la mi-course, les négociations autour de cette double prolongation ont été mises sur pause. Ce qui pourrait jouer un vilain tour à la direction qatarie, puisque le dirigeant portugais a des chances de filer à l’anglaise au cours des prochaines semaines… En effet, selon les informations de Julien Froment, Arsenal s’intéresse au profil de Campos. « Arsenal garde un œil sur Luis Campos, après le départ d'Edu. Campos qui est toujours en discussion avec le PSG pour prolonger son contrat, dans le sillage de Luis Enrique », explique le journaliste de France Info sur son compte X.

Arsenal veut Campos pour remplacer Edu

Arsenal garde un œil sur Luis Campos, après le départ d'Edu. Campos qui est toujours en discussion avec le PSG pour prolonger son contrat, dans le sillage de Luis Enrique. #PSG @franceinfo pic.twitter.com/hyIEOa2LLQ — Julien Froment (@JulienFroment) November 17, 2024

En quête d’un nouveau directeur sportif après la démission d’Edu, grand artisan des réussites des Gunners de Mikel Arteta au cours des dernières saisons, le club londonien a donc coché le nom de Campos. D’après les médias anglais, les hauts dirigeants d’Arsenal auraient déjà contacté le Portugais pour tenter de le convaincre de venir en Premier League. Un projet qui peut plaire à Campos, sachant que ce dernier n’a jamais eu la chance d’avoir du pouvoir au sein du plus grand championnat du monde. Passé par le Real Madrid, Monaco, le LOSC ou le PSG en tant que recruteur ou directeur sportif, Campos pourrait mettre ses talents de dénicheur au profit d’un des plus gros clubs du monde. Et même si le PSG fait aussi partie de cette caste là, le fait de pouvoir avoir un rôle clé dans un gros club de Premier League pourrait le séduire. Mais peut-être que le PSG, qui lui donne les pleins pouvoirs avec son entraîneur Luis Enrique, saura aussi se montrer convaincant pour le prolonger. Affaire à suivre de près ces prochains jours…