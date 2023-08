PSG ‍: Luis Campos, le passe-plat de Jorge Mendes humilié ‍!

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Le mercato estival réalisé par Luis Campos est loin de faire l’unanimité au PSG, malgré le coup d’accélérateur du club parisien avec les potentiels recrutements d’Ousmane Dembélé, Gonçalo Ramos et Randal Kolo-Muani.

Ces derniers jours, Luis Campos est dans l’œil du cyclone au Paris Saint-Germain. Au-delà de la gestion du dossier Kylian Mbappé, le coordinateur sportif du club parisien est accusé de ne recruter que des joueurs représentés par son ami Jorge Mendes. Marco Asensio, Manuel Ugarte ou encore Cher Ndour en attendant Gonçalo Ramos et peut-être Bradley Barcola. Si l’on compte les joueurs déjà présents dans l’effectif, la liste commence à devenir très longue et l’influence de Jorge Mendes de plus en plus palpable au sein du PSG.

🗣️💬 @walidacherchour : "Le mercato pose question sur l'attractivité du PSG et sur le travail de Luis Campos sur les gros dossiers ! Cela fait trois mercatos depuis son arrivée, où sont les joueurs qui peuvent faire passer un cap au PSG?" pic.twitter.com/DWAldFPEy6 — After Foot RMC (@AfterRMC) July 27, 2023

Loin de faire l’unanimité auprès des supporters mais également dans l’esprit des dirigeants parisiens à Doha, Luis Campos est sur la sellette et pourrait rendre son tablier après le mercato. Cela ne serait pas une surprise pour Hugo Guillemet. Sur le plateau de la Chaîne L’Equipe, le journaliste a estimé que Luis Campos n’était plus que l’ombre du grand directeur sportif qu’il a été par le passé à Monaco puis à Lille et que son départ devenait vital pour le Paris Saint-Germain à court terme.

Hugo Guillemet estime que le PSG mérite mieux que Campos

Le Président Nasser Al-Khelaïfi, le conseiller sportif Luis Campos et le nouvel entraîneur Luis Enrique au 𝐂𝐚𝐦𝐩𝐮𝐬 𝐏𝐒𝐆.



🔴🔵 #WelcomeToParisLuisEnrique pic.twitter.com/vjdnuH3QUv — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) July 5, 2023

« Il faut totalement souhaiter le départ de Luis Campos. Ce n’est plus que l’ombre de l’architecte du LOSC champion de France où le recrutement était en réalité fait par Reda Hammache et par Admar Lopes. Aujourd’hui, il est devenu un passe-plat pour Jorge Mendes, il n’y a pas d’autre mot. Marcelo Bielsa a dit récemment qu’il n’avait jamais pu parler de football avec Luis Campos car il ne pensait qu’aux transferts et aux commissions. Je pense que le PSG mérite beaucoup mieux que ça. On doit aussi à Luis Campos la saison avec Christophe Galtier et il est perdition totale sur le dossier Kylian Mbappé » a lancé le chroniqueur de L’Equipe du Soir, pas tendre avec un Luis Campos de plus en plus isolé au Paris Saint-Germain. La fin du mercato ne devrait pas changer grand-chose à cela, même si le coordinateur sportif du club francilien parvient à recruter Ramos, Kolo-Muani et Barcola en plus de Dembélé.