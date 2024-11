PSG ‍: Luis Campos a trouvé le nouveau Verratti

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Le PSG a fait du recrutement de jeunes joueurs à fort potentiel une spécialité ces dernières années, et Luis Campos entend poursuivre dans cette direction. Le conseiller sportif portugais a une nouvelle cible en Italie.

Ces derniers mois, le Paris Saint-Germain n’a pas hésité à investir de copieuses sommes pour recruter de jeunes joueurs très prometteurs. Bradley Barcola, Désiré Doué, Joao Neves ou encore Lucas Beraldo, Gabriel Moscardo et Willian Pacho ont par exemple signé au PSG ces deux dernières années, tous pour de coquettes indemnités de transfert. Cette nouvelle politique du club parisien, initiée par Luis Campos, est très appréciée par Luis Enrique, lequel est très à l’aise dans ce genre de projet. Le Paris SG n’a donc aucune raison de changer sa philosophie dans les mois à venir, ce que nous confirme la presse italienne.

D’après les informations relayées par le média Mondo Primavera, l’état-major du Paris Saint-Germain a flashé sur une nouvelle pépite, cette fois en Italie. Milieu de terrain de 19 ans évoluant au Torino, Aaron Ciammaglichella a retenu l’attention de Luis Campos, aussi bien pour son immense potentiel que pour sa situation contractuelle. Et pour cause, l’international espoirs italien (4 sélections) arrive en fin de contrat au mois de juin prochain, ce qui n’a pas manqué de retenir l’attention du PSG. Le média transalpin affirme que pour le Torino, l’objectif est de prolonger ce milieu défensif d’1m80, encore très peu utilisé en équipe première jusqu’à présent.

Le PSG a flashé sur le jeune Ciammaglichella

Mais du côté de Paris, on guette la situation et on s’apprête à dégainer une offre contractuelle à Aaron Ciammaglichella avec l’objectif de le signer pour zéro euro en tant que joueur libre. Utilisé à une seule reprise en Série A depuis le début de la saison, Ciammaglichella est plutôt habitué à évoluer avec la Primavera du Torino jusqu’à présent. Mais de son côté, Luis Campos et son équipe de scouts n’ont aucun doute sur l’immense potentiel du joueur. A l’instar d’un Marco Verratti il y a plus de dix ans, le PSG a donc flashé sur un tout jeune milieu de terrain italien. Espérons pour le champion de France en titre une aussi belle réussite en cas de transfert de Ciammaglichella l’été prochain.